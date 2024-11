Proste fakty: White 2115 zgarnia pas Red Bull SoundClash. Zobacz powtórkę!

– na potrzeby tego widowiska, wzmocniony live bandem. „Co mnie wyróżnia? Pozytywna energia!” – to z kolei jego słowa, do których swoich fanów nie musiał przekonywać. Jeżeli ktoś jednak wcześniej nie widział go na żywo, poczuł tę energię od pierwszych minut wydarzenia.

„Nigdy nie widziałem tylu spadających gwiazd / Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak” – zaczęli jako pierwsi bracia Kacperczyk swoim numerem „Pokolenie końca świata”. Wydawało się, że spokojnie, na rozgrzewkę, bo pierwsza runda – The Warm Up – to przede wszystkim przedstawienie się publiczności i granie numerów jeszcze bez specjalnych wymogów. Ale tegoroczna edycja Red Bull SoundClash była zupełnie inna od poprzednich. Przekonaliśmy się o tym w drugim wykonywanym przez Kacperczyków numerze – Brejdaki” – w którym do zespołu dołączyli, ku wielkiemu zdziwieniu publiczności, bracia… Golec. Co na to White 2115? Odpowiedział mocno, choć (jeszcze) bez podobnych niespodzianek. Po tym, jak Kacperczyk zagrali jeszcze jeden kawałek, „Zobaczymy”, przywitał się z widownią „Morganem” i dwoma utworami, które szczególnie uwielbia wykonywać na żywo. Bijącą rekordy popularności „Californią” i „Mogę dziś umierać”. W tym drugim krzycząc do mikrofonu: „Mała, dziś tańcz, nie liczę, ile dziś wydam na bar / Mała, się baw, jakby niedługo już zasypiał świat”. Nikogo na Torwarze nie trzeba było do tego specjalnie namawiać. Kiedy grał White, tańce odchodziły także pod sceną Kacperczyków. I odwrotnie.