Red Bull SoundClash: OKI vs. KUKON – o co w tym chodzi?

1 min OKI i KUKON zapraszają na Red Bull SoundClash 2023 Robimy HAŁAAAS: Dwóch raperów, dwie sceny, jeden niezwykły muzyczny pojedynek. Red Bull SoundClash OKI vs. KUKON 14 października w Atlas Arenie w Łodzi - tego po prosto nie można przegapić!

Red Bull SoundClash – co to jest?

W skrócie: muzyczny pojedynek. Bo to wydarzenie, które nawiązuje do tradycji bitew jamajskich soundsystemów, które od połowy ubiegłego wieku rywalizują ze sobą podczas imprez na różne nagrania i specjalne, sceniczne wykony. David „RamJam” Rodigan, prawdziwy ojciec chrzestny kultury soundclash, który tworzył ją i promował przez ostatnie 40 lat, porównywał takie muzyczne spotkania soundsystemów do meczu bokserskiego albo godowej walki zwierząt – bo chodzi w nich przede wszystkim o to, żeby wygrać, ale też w jak najbardziej widowiskowy sposób.

Nie jest to też więc typowy koncert. Zamiast jednej, stoją dwie sceny. Naprzeciw siebie. Każda z nich należy do innego zespołu. To ważne – zespołu. Bo nawet raperzy, grający wcześniej koncerty tylko z DJ-em i hypemanem, na czas Red Bull SoundClash składają specjalny zespół. Wszystko po to, by jak najlepiej wypaść na żywo i zdobyć od publiczności jak największy aplauz.

O tym bowiem, kto wygra, decyduje widownia. Robiąc największy hałas!

OKI vs. KUKON - rapowe starcie roku © Dominik Czerny

Jak przebiega Red Bull SoundClash?

Pierwsza rudna – The Warm Up – to swoista rozgrzewka. OKI i KUKON wykonają w niej po trzy swoje wybrane utwory.

W kolejnej – The Cover – raperzy zagrają w swoim stylu cover wspólnie wybranego utworu. Co to będzie? Przekonamy się dopiero 14 października na żywo!

Trzecia runda – The Take Over – to już może być jazda bez trzymanki. Kiedy OKI zacznie grać wybrany własny utwór, w połowie przejmie go KUKON i dokończy w swoim stylu. I tak trzy razy!

W następnej – The Clash – kolejne niespodzianki. OKI i KUKON zagrają po trzy swoje utwory, ale w nietypowym stylu. Innym niż ten, który znamy z ich płyt czy koncertów.

W rundzie The Wildcard , obok raperów pojawią się na scenach goście specjalni. Kto konkretnie? I jaki numer wykonają? Tego dowiemy się dopiero na żywo.

A warto tam być z nami na miejscu, bo o tym, kto wygra muzyczny pojedynek, zadecyduje zgromadzona w Atlas Arenie publiczność. Po każdej z rund mierzony będzie za pomocą specjalnego systemu aplauz – który raper zdobędzie więcej decybeli, ten wygrywa.

I na koniec, w rundzie The Finale , zagra jeszcze jeden, zwycięski utwór.

Red Bull SoundClash: OKI vs Kukon - 14.10.2023 w Łodzi © Red Bull

Red Bull SoundClash – jak to wygląda

„To była bardzo fajna produkcja. Fajnie było zagrać taki koncert, super sprawa” – mówił po wygraniu bitwy Red Bull SoundClash w 2022 roku Tymek . Wtedy, na warszawskim Torwarze, rywalizował na żywo z Otsochodzi. Dla drugiego z nich to też było ciekawe i zupełnie nowe wyzwanie, bo jak przyznawał: „Pierwszy raz gram całą sztukę z własnym zespołem”.

Rzeczywiście, każdy pojedynek spod znaku Red Bull SoundClash to wydarzenie z kategorii zaskakujących i niepowtarzalnych. Raz zagrane, więcej się nie powtórzy. Na występ swojego ulubionego wykonawcy, można iść nawet kilka razy w roku. Ale Na Red Bull SoundClash z udziałem Tymka i Otsochodzi, a teraz Okiego i Kukona – tylko raz. Sytuacja jest więc zupełnie wyjątkowa. Druga taka szansa, by zobaczyć na żywo i posłuchać tak rywalizujących ze sobą artystów, już się nie powtórzy.

Red Bull SoundClash - powtórka Zobacz powtórkę pojedynku Tymka i Otsochodzi podczas Red Bull SoundClash 2022.

Team OKI czy team KUKON? Pokaż, komu zrobisz większy hałas na żywo! Do zobaczenia 14 października w Atlas Arenie w Łodzi!