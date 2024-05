Red Bull Speed Ways: Żużel górą w wielkim show we Wrocławiu!

To nie ptak, to samolot Łukasza Czepieli!

Red Bull Speed Ways zaczęło się od mocnego uderzenia, czyli niespodzianki, bo na środku murawy Olimpico wylądował… samolot Łukasza Czepieli . „Woooow!” – zawołało jednocześnie prawie 12 tys. kibiców na wypełnionym po brzegi stadionie, gdy wyjawiono informację o niespodziance.

„W idealnych warunkach, bez tych wysokich drzew dookoła, byłbym w stanie zatrzymać się na dystansie 20 metrów, ale tutaj, jeśli chodzi o krótszą drogę hamowania musiałem uznać wyższość Maćka. Drzewa zakłócały termikę i nie byłem w stanie zatrzymać się szybciej – mówił Czepiela, który w pojedynku na hamowanie przegrał z Maciejem Janowskim . Żużlowiec zatrzymał motocykl od pełnej prędkości (ok. 120 km/godz.) na dystansie 41,61 m , samolot potrzebował do tego - 93,23 m .

O tym, że Czepiela potrafi wylądować na dużo mniejszej przestrzeni przekonaliśmy się w zeszłym roku, gdy bez problemu posadził samolot Carbon Cub (specjalna maszyna typu STOL – ang. Short Take Off and Landing) na helipadzie wieżowca Burdż Al Arab , którego średnica wynosi zaledwie 27 m. Ale tam nie było drzew i budowli stadionu, które znacznie utrudniały podejście do lądowania.

„Wynik nie jest tu najważniejszy, przechodzimy do historii, w końcu to pierwsze lądowanie samolotu na stadionie we Wrocławiu!” – uśmiechał się „Magic”.

„Cieszę się, że mogłem być uczestnikiem tego niesamowitego wydarzenia” – wtórował mu pilot.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - lądowanie samolotu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Łukasz Czepiela pozdrawia kibiców © Sandra Biegun

Bolid vs. motocykl: Raz w lewo, raz w prawo

W pojedynku wieczoru, czyli starciu Janowskiego na motocyklu żużlowym z Davidem Coulthardem w bolidzie RB7 Red Bull Racing , niespodzianki nie było. Ważący ledwie 77 kg motocykl na sypkim torze nie dał szans potężnej, 630-kilogramowej maszynie, która bez długich prostych nie była w stanie pokazać pełni możliwości. W rozgrywanym na dystansie czterech okrążeń wyścigu na dochodzenie motocykl połykał kolejne metry z zawrotną prędkością, a bolid warczał i prężył się, ale nie dał rady wystrzelić z całą mocą 700 koni mechanicznych, bo raz za razem musiał „zawijać się” do skręcania. Janowski dogonił go na początku czwartego kółka.

„To co może rewanż w prawo? Bo w lewo masz przecież przewagę!” – rzucił nagle Coulthard. Maciek spontanicznie podjął rękawicę i tym razem to bolid okazał się lepszy doganiając nieprzystosowany do jazdy w prawo motocykl (głównym utrudnieniem jest brak bocznego haka, którym żużlowiec byłby w stanie lepiej balansować motocyklem).

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - bolid F1 pierwszy raz na żużlu © Sandra Biegun

Bolidem F1 jeździliśmy już po pustyni, po lodzie, na dachu wieżowca, ale na żużlu byliśmy pierwszy raz! To było świetne doświadczenie David Coulthard

W pojedynku bardziej na serio wygrał więc Janowski, w tym z przymrużeniem oka – bolid F1.

Ale całe wydarzenie Red Bull Speed Ways nie było przecież zupełnie na serio. Wszyscy uczestnicy zdawali sobie sprawę, że nie o ostrą rywalizację tu chodzi, ale o dobrą zabawę i pokazanie piękna różnych wersji motorsportu polskim kibicom.

„Bolidem F1 jeździliśmy już po pustyni, po lodzie, na dachu wieżowca, ale na żużlu byliśmy pierwszy raz! I muszę przyznać, że było to świetne doświadczenie – powiedział David Coulthard, były wicemistrz świata F1.

2 min Zobacz pojedynek wieczoru - Maciej Janowski vs. David Coulthard Maciej Janowski zmierzył się z Davidem Coulthardem w najważniejszym pojedynku podczas Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - obejrzyj powtórkę.

„Bolid nie jest stworzony do jazdy po takim torze, nie mieliśmy tu odpowiedniej prędkości i docisku. Trudno było oczekiwać, że zbliżymy się do motocykla, który był w swoim naturalnym środowisku, na dodatek kierowany przez takiego mistrza jak Maciej. W prawo role się trochę odwróciły, ale najważniejsze jest to, że daliśmy fanom dobrą rozrywkę i pokazaliśmy, jak wiele twarzy może mieć nasz sport” – dodał szkocki kierowca.

„Jestem gospodarzem tej imprezy i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję zorganizować Red Bull Speed Ways właśnie we Wrocławiu, na moim domowym torze, w moim mieście. Było wspaniale!” – stwierdził wzruszony Janowski.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - tym razem w prawo © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - David Coulthard © Marcin Kin

Małysz wraca do rajdówki i był blisko „Magica”

Wydarzeniem wieczoru był też powrót Adama Małysza za kierownicę samochodu rajdowego. „Sam nie wiem, czego się spodziewać, ale mam nadzieję, że nie zapomniałem jeszcze co i jak” – mówił „Orzeł z Wisły” przed imprezą, w której poprowadził Volkswagena Polo GTI R5 w wersji WRC2 (o mocy 330 KM – pozbawiony wymaganej do udziału w oficjalnych rajdach FIA zwężki ograniczającej). W aucie tej klasy jechał po raz pierwszy w życiu, a przygodę z rajdami terenowymi zakończył osiem lat temu startując po raz ostatni w Rajdzie Dakar, od tego czasu był głównie działaczem narciarskim.

Małysz zmierzył się z Janowskim w dwóch konkurencjach. Najpierw rywalizowali na przyśpieszenie, czyli kto rozwinie większą prędkość na dystansie 70 metrów ze startu zatrzymanego. W tym starciu było naprawdę blisko, bo Małysz osiągnął czas 4,9 sekundy i 91 km/godz. , a Janowski – 4,5 sekundy i 100 km/godz.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Adam Małysz w aucie WRC2 © Damian Kramski

Chwilę później auto WRC i motocykl zmierzyły się w klasycznym wyścigu na dochodzenie na dystansie czterech okrążeń. Był to chyba najbardziej wyrównany pojedynek wieczoru – po pierwszym kółku szli niemal łeb w łeb, później nieznaczną przewagę osiągnął Janowski, ale Małysz trzymał niezłe tempo. Widać było wyraźnie, że samochód WRC na żużlu czuje się dobrze, w końcu ponad połowa sezonu rajdowego rozgrywana jest na bardzo zbliżonej nawierzchni – szutrze.

„Na początku był lekki stresik, bo nigdy nie jechałem autem klasy WRC, a Volkswagen to też była dla mnie nowość, ale szybko się przyzwyczaiłem i przypomniałem sobie na czym polega szybka jazda” – uśmiechał się Małysz, entuzjastycznie witany przez wrocławską publiczność.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun

Precyzja dla „Przygona”, prędkość dla Janowskiego

„Żużel to sport, w którym precyzja jest kluczowa. Zawsze chodzi o to, żeby znaleźć idealną linię na torze” – mówił Maciej Janowski i faktycznie, w pojedynku na precyzję, który polegał na idealnym przejechaniu przez namalowane na torze „zony” po wewnętrznej i zewnętrznej jego części, motocykl spisał się bardzo dobrze. Ale jeszcze lepiej po „zonach” przejechała driftingowa Toyota GR86 Kuby Przygońskiego . Drifting to odmiana motorsportu, która też polega na chirurgicznej precyzji – potężne maszyny - „Diabeł” Przygońskiego ma 923 KM - mijają się w zawodach na milimetry. „Zupełnie nowym doświadczeniem była jazda po tak nierównej nawierzchni, drifting to sport lubiący płaski i równiutki asfalt. Musiałem specjalnie zmienić ustawienia zawieszenia oraz ciśnienie w oponach, aby dostosować się do żużla. Jestem zaskoczony jak dobrze maszyna spisała się na torze. Może to jest pomysł na jakieś nowe zawody driftingowe?” – uśmiechał się Kuba po rywalizacji z „Magikiem”. Zarówno według znanego z serii Drift Masters sędziego Arkadiusza Dudko, jak i kibiców, którzy aplauzem typowali zwycięzcę, tę część rywalizacji wygrał Przygoński.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Kuba Przygoński i Maciej Janowski © Sandra Biegun

Jestem gospodarzem tej imprezy i bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję zorganizować Red Bull Speed Ways właśnie we Wrocławiu, na moim domowym torze, w moim mieście. Było wspaniale! Maciej Janowski

W drugiej rundzie tego starcia Przygoński i Janowski, podobnie jak wcześniej z Małyszem, zmierzyli się w wyścigu na dochodzenie na dystansie czterech kółek.

Tu niespodzianki już nie było, potężna, ważąca ponad tonę Toyota wyraźnie odstawała od leciutkiego i zwinnego na zakrętach motocykla.

„Niesamowicie było być częścią tego wydarzenia. Każdy z nas uprawia inną konkurencję, każda jest specyficzna, wymaga innej maszyny czy nawierzchni, ale łączy nas miłość do motorsportu. Super, że mogliśmy być tego dnia w jednym miejscu i wspólnie bawić się z fanami” – powiedział Kuba.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - "Magic" dogania "Diabła" © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Maciej Janowski © Damian Kramski

Żużlowa młodzież dała ognia!

Był też tego wieczoru moment, gdy Olimpico w 100 procentach opanował żużel. W wyścigu najlepszych zawodników zeszłorocznej edycji programu Red Bull Juniorskie Asy na torze zmierzyli się Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski oraz młodzi zawodnicy WTS Sparty Wrocław Jakub Krawczyk i Marcel Kowolik .

Zawodnicy walczyli na standardowym dystansie czterech okrążeń, ale w dodatkowej konkurencji rywalizowali też na jak najlepszy czas reakcji (puszczenie sprzęgła na starcie). W tym aspekcie najlepszy okazał się Krawczyk - telemetria wykazała, że młodzieżowiec popisał się reakcją na poziomie 0,179 sekundy. W całym biegu triumfował jednak Kowalski, który stoczył w końcówce pasjonującą walkę z Cierniakiem.

„Czułem, że będzie to walka między nami, bo gdy spotykamy się razem na torze, to zawsze idziemy na całość. Myślę, że kibicom zgromadzonym na wrocławskim stadionie to się podobało. Ten event był po prostu wspaniały. Od rana trzęsły mi się nogi i byłem zachwycony, że mogę uczestniczyć w Red Bull Speed Ways” – powiedział Kowalski.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - pojedynek młodych żużlowców © Damian Kramski

„Bączki”, autografy, pit-stopy, czyli PRESHOW

Widowisko na stadionie oglądało ok. 11 tys. kibiców, ale tłumy wrocławian przyszły też wczesnym popołudniem na błonia przed stadionem na darmowe PRESHOW, podczas którego wszystkie maszyny zaprezentowały się w alei pod stadionem. Małysz, Coulthard i Przygoński kręcili efektowne „bączki”, a potem w kilku sesjach rozdawali autografy i pozowali do zdjęć z fanami.

Kibice mogli też wziąć udział w Pit Stop Challenge , czyli wczuć się w rolę mechaników F1 i zmienić opony w specjalnie do tego przystosowanej atrapie bolidu. Najlepsze ekipy potrafiły zmienić koła w ok. 8 sekund. To ponad 6 sekund wolniej niż najlepsze teamy zawodowych mechaników F1, ale i tak robiło to duże wrażenie.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - bolid F1 podczas PRESHOW na błoniach © Sandra Biegu Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Coulthard rozdaje autografy © Sandra Biegun

Sporym zainteresowaniem cieszyły się też stoiska sprzedażowe z koszulkami i czapeczkami Oracle Red Bull Racing, a także pamiątkami od Macieja Janowskiego i WTS Sparty Wrocław. Atrakcje dla fanów przygotowali też partnerzy wydarzenia. Tłumy, jakie przewinęły się w czwartek przez Olimpico, zarówno przed, jak i w trakcie głównej imprezy, zdają się mówić, że impreza się udała.

Nawet pogoda była w czwartek po stronie fanów motorsportu, dwie potężne burze przeszły bokiem. Dziękujemy.

Zobacz galerię zdjęć z Red Bull Speed Ways:

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Adam Małysz w aucie WRC2 © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Kuba Przygoński i Maciej Janowski © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Łukasz Czepiela pozdrawia kibiców © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - "Magic" dogania "Diabła" © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - tym razem w prawo © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - bolid F1 podczas PRESHOW na błoniach © Sandra Biegu Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - David Coulthard © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Coulthard rozdaje autografy © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - pojedynek młodych żużlowców © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - bolid F1 pierwszy raz na żużlu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Maciej Janowski © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - lądowanie samolotu © Damian Kramski