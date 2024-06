Red Bull Speed Ways: Pojedynek bolidu z motocyklem – analiza i wnioski

David Coulthard robił co mógł, aby jak najszybciej skręcać swoim bolidem, ale na torze żużlowym dostosowany do jego potrzeb motocykl po prostu robił to szybciej. Co ciekawe, gdyby Szkot miał do dyspozycji

Grand Prix, prawdopodobnie uzyskałby jeszcze gorszy rezultat, bowiem zbyt niskie jak na żużel zawieszenie auta jeszcze bardziej utrudniłoby mu jazdę. Problemem byłyby też gładkie opony pozbawione bieżnika, ułatwiającego znalezienie przyczepności na grząskiej nawierzchni, jaką dla bolidu jest żużel. Standardowy wyścigowy układ chłodzenia mógłby się natomiast okazać niewydolny przy tak małych ilościach powietrza wpadających do niego przy niskich prędkościach, zatem ekipa Red Bulla ryzykowałaby przegrzanie swojego pojazdu. Zespół przygotowywał się do wysokich temperatur, jednak w ostatniej chwili pogoda okazała się jego sprzymierzeńcem w tej kwestii, ponieważ z uwagi na burzę sprzed kilku godzin we Wrocławiu było nieco chłodniej niż początkowo przewidywano. Ostatecznie bolid przegrał, dogoniony przez motocykl jeszcze przed ukończeniem 4. okrążenia.