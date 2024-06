Red Bull Speed Ways: Młodzi pokazali żużel na żyletki!

Podczas wydarzenia Red Bull Speed Ways młodzi żużlowcy zaprezentowali 11 tysiącom widzów, jak wygląda prawdziwy bieg żużlowy, a do tego powalczyli o jak najlepszy czas reakcji na starcie.

Oprócz Macieja Janowskiego, który był inicjatorem Red Bull Speed Ways, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu mogliśmy oglądać w akcji także czterech innych żużlowców. Wśród nich byli czołowi zawodnicy programu Red Bull Juniorskie Asy w ubiegłym sezonie - Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski . Stawkę uzupełnili zawodnicy lokalnej WTS Sparty, Jakub Krawczyk i Marcel Kowolik.

Młodzi zawodnicy zmierzyli się ze sobą na standardowym dystansie czterech okrążeń. Górą w pojedynku był Bartłomiej Kowalski, który zaciekle walczył o wygraną z Mateuszem Cierniakiem.

„Wiedziałem od początku, że będzie jakaś walka pomiędzy nami, bo mamy to we krwi, że gdy spotykamy się razem na torze to zawsze idziemy na całość. Myślę, że kibicom zgromadzonym na wrocławskim stadionie to się podobało. Ten event był po prostu wspaniały. Od rana trzęsły mi się nogi i byłem zachwycony, że mogę uczestniczyć w Red Bull Speed Ways” - oznajmił Bartłomiej Kowalski

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Od rana trzęsły mi się nogi i byłem zachwycony, że mogę uczestniczyć w Red Bull Speed Ways Bartłomiej Kowalski

Mimo że Red Bull Speed Ways odbywało się na żużlowym obiekcie to dla wielu kibiców motorsportu zgromadzonych na trybunach było to pierwsze zetknięcie się z żużlem na żywo.

„Chcieliśmy dać trochę emocji kibicom zgromadzonym na stadionie i ta jazda na żyletki z Bartkiem fajnie nam wyszła. W żużlu w końcu nie chodzi o to, by jeździć gęsiego. Szkoda, że tylko raz wyjechaliśmy na ten tor, bo był tak dobrze przygotowany, że narobił nam większej ochoty do jazdy. Cieszę się, że mogliśmy się zaprezentować przed tak licznie zgromadzoną publicznością na Red Bull Speed Ways” - stwierdził Mateusz Cierniak.

Dodatkowym smaczkiem w rywalizacji młodych zawodników była walka o jak najlepszy czas reakcji (puszczenie sprzęgła na starcie). W tym zadaniu najlepszy wynik osiągnął Jakub Krawczyk. Telemetria wykazała, że młodzieżowiec WTS Sparty popisał się reakcją na poziomie 0,179 sekundy. Wyścig pokazał jednak, że reakcja na starcie nie jest jednak najważniejszą rzeczą w tym sporcie.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Adam Małysz w aucie WRC2 © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Maciej Janowski © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Kuba Przygoński i Maciej Janowski © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Łukasz Czepiela pozdrawia kibiców © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - "Magic" dogania "Diabła" © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - tym razem w prawo © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - bolid F1 podczas PRESHOW na błoniach © Sandra Biegu Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - David Coulthard © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Coulthard rozdaje autografy © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - pojedynek młodych żużlowców © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - bolid F1 pierwszy raz na żużlu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Maciej Janowski © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Dominik Czerny Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Damian Kramski Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Sandra Biegun Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - lądowanie samolotu © Damian Kramski

„Czas reakcji nie zawsze odwzorowuje to, jak zachowuje się nasz sprzęt. Czasami potrafimy ten start jakoś nadgonić. Najlepiej jest oczywiście, gdy dobry refleks idzie w parze ze świetnie dopasowanym sprzętem” - dodał Jakub Krawczyk.

Młodzi żużlowcy z zaciekawieniem obserwowali później dalszą część rywalizacji, w której brali udział Maciej Janowski, Adam Małysz, Jakub Przygoński oraz David Coulthard.

„Oglądałem wszystko to, co przygotowano na Red Bull Speed Ways i jest to dla mnie duży szok. Zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. To moja pierwsza taka impreza w życiu i jestem dumny z tego, że mogłem być częścią tego widowiska. Fajnie, że Maciej Janowski był gospodarzem tego wydarzenia, bo to mój mentor w WTS Sparcie Wrocław i wiele nam pomaga. Mieć takiego kapitana przy sobie to czysty skarb” - stwierdził Kowalski.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - Maciej Janowski © Marcin Kin

Wielką niespodzianką dla kibiców zgromadzonych na Stadionie Olimpijskim było lądowanie samolotu z Łukaszem Czepielą na pokładzie, który posadził swoją „zabawkę” na murawie wrocławskiego obiektu.

„Nigdy nie miałem do czynienia z takim wydarzeniem. Lądowanie samolotu na środku stadionu i jego późniejszy start? To było po prostu wow! Do tego bolid Formuły 1, samochód drifterski i rajdówka, więc było bardzo wszechstronnie. Red Bull Speed Ways mogę określić w dwóch słowach - było grubo!” - dodał Mateusz Cierniak.

Podczas Red Bull Speed Ways młodzi żużlowcy mieli okazję do podpatrywania pojedynków ich starszego kolegi z toru, Macieja Janowskiego, który ścigał się z wyżej wspomnianym bolidem Formuły 1. Jak się okazuje, zarówno Kowalski, jak i Cierniak również chcieliby zrobić coś szalonego w przyszłości.

„Lubię takie niestandardowe wyzwania i marzy mi się w przyszłości pobić rekord prędkości na motocyklu żużlowym” - powiedział Kowalski.

„Chciałbym przejechać jedno okrążenie na jednym kole! Nie wiem, czy ktoś to zrobił, ale ja kiedyś tego próbowałem i się nie udało! To bardzo trudne, ale myślę, że jest to do zrobienia” - oznajmił Cierniak.