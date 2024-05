Czy dorównasz mechanikom Red Bulla? Sprawdź się na Red Bull Speed Ways!

, podczas którego będziecie mogli nie tylko zobaczyć w akcji wymienione pojazdy, ale również odwiedzić stanowisko do treningu pit stopów i sprawdzić, jak szybko zrobicie to, co mechanicy Red Bulla wykonują w

Mechanicy pracujący na najwyższym poziomie motorsportu to doskonale wytrenowani eksperci w swojej dziedzinie. Dysponują nie tylko gruntowną wiedzą techniczną, ale również odpowiednim przygotowaniem fizycznym. Wszak podniesienie ważącego niemal 800 kg bolidu w dwie osoby wcale nie jest proste. Inni mechanicy muszą natomiast przenosić ciężkie koła i precyzyjnie zdejmować je z piast lub na nie zakładać. Jeszcze inni odpowiadają m.in. za stabilizację auta, podtrzymując je po bokach, albo za zdjęcie starego i założenie nowego nosa np. w przypadku, gdy kierowca uszkodzi przednie skrzydło. Wymaga to dużej sprawności fizycznej, a zarazem dokładności ruchów, dlatego mają oni trenerów, którzy opracowują dla nich różne ćwiczenia i prowadzą treningi. Z uwagi na różne ruchy wykonywane przez mechaników odpowiedzialnych za poszczególne elementy pit stopu, ćwiczenia dostosowane są do potrzeb konkretnych osób. Wszystko po to, aby w chwili próby obsłużyć auto w jak najkrótszym czasie i nie tylko nie zabrać kierowcy cennego czasu, ale także dać mu dodatkowe ułamki sekund przewagi nad rywalami.