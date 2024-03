Bolid Red Bull Racing vs motocykl na torze żużlowym we Wrocławiu!

roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędzie się

Maciej Janowski na motocyklu żużlowym kontra David Coulthard w bolidzie Red Bull Racing - kup bilety na Red Bull Sped Ways i przyjdź na stadion Olimpijski we Wrocławiu 30 maja.

, po raz pierwszy w historii dojdzie do połączenia królowej sportów motorowych Formuły 1 oraz niezwykle popularnego sportu w Polsce – żużla. Aby to zrobić, "Magic" zaprosił na swój domowy staion we Wrocławiu najlepszy w ostatnich sezonach team F1 – Oracle Red Bull Racing. Na torze żużlowym Janowski zmierzy się z byłym wicemistrzem świata F1 i zarazem kierowcą, który wywalczył dla ekipy z Milton Keynes pierwsze podium w historii jej występów w Formule 1 –

Zadanie nie będzie jednak takie łatwe, ponieważ nigdy wcześniej bolidem nie jeżdżono po nawierzchni żużlowej! Specjalnie na potrzeby Red Bull Speed Ways, inżynierowie Oracle Red Bull Racing będą musieli dopracować specyfikację bolidu, tak by ten jak najlepiej zachowywał się na nawierzchni żużlowej. Kluczowe będzie tutaj wyjątkowe ustawienie zawieszenia oraz wykorzystanie odpowiednich opon.

Wystartujemy po przeciwległych stronach toru. Ja na motocyklu, David w bolidzie. Do pokonania będzie kilka okrążeń. Wygra ten, kto będzie szybszy!

