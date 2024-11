Red Bull Spiral: zobacz, jak freestyle'ują Method Man, Redman i Raekwon!

Red Bull Studio w Los Angeles. To tu Method Man, Redman i Raekwon spotkali się, by wspólnie spróbować sił w rapowym wyzwaniu Red Bull Spiral. Co kryje się za tą nazwą? Oparte na popularnym japońskim formacie Red Bull Rasen starcia MC's, nagrywane w najnowocześniejszym studiu nagraniowym Red Bulla.