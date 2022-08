Red Bull Straight Rhythm powraca z jeszcze mocniejszym uderzeniem!

Pozwólcie znowu przedstawić najfajniejsze motocyklowe wydarzenie w kalendarzu. Po raz siódmy zawodnicy staną do walki jeden na jednego po półmilowej supercrossowej trasie bez zakrętów pełnej whoopsów, wielkich skoków i rytmicznych sekcji. Bez zbierania punktów, tylko wyścigi w pucharowym stylu i niespodziewane wyniki, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tutaj chodzi o rytm i znalezienie swojego flow jakby to powiedzieli lokalesi. Nie ma tu block passów, agresywnych wyprzedzeń czy masowych startów, ale takiego klimatu nie znajdziecie nigdzie indziej! Zapach spalanej mieszanki paliwowo-olejowej i dźwięk wykręcanych dwusuwów to znaki rozpoznawcze Red Bull Straight Rhythm!