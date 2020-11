Mélody i Erlend piszą historię Red Bull Street Style. Aguśka wicemistrzynią

Zobacz powtórkę finału Red Bull Street Style 2020, oficjalnych mistrzostw świata we freestyle footballu WFFA, z polskim komentarzem:

Niezależnie od tego, czy znajdowali się w Japonii, Iranie, Kolumbii, USA, czy w jednym z krajów europejskich, format był ten sam – dwójka freestyle’owców i 3 rundy po 30 sekund, w których można było wzajemnie odpowiadać na triki rywala. „Przez wszystkie lata, razem z Red Bull Street Style, odwiedziliśmy cały świat. Ale tym razem mieliśmy zupełnie nowy format. Mimo to, we freestyle footballu chodzi zawsze o jedno – o energię, którą wykorzystujesz, żeby to co w Tobie siedzi przenieść na piłkę” – powiedział ekspert światowego finału, gwiazda piłkarskiego freestyle’u

Walka o tytuł wśród kobiet rozegrała się tak naprawdę pomiędzy trzema jedynymi paniami, które kiedykolwiek miały go w posiadaniu - Donchet, Kitti Szász i Aguśką Mnich. Donchet, która dzielnie radziła sobie po niedawnej kontuzji kolana, w półfinale pokonała dwukrotną mistrzynię z Węgier Kitti Szász. Za to w finale przyszło jej się pojedynkować z mistrzynią z 2018 roku, Polką. Kitti zajęła trzecie miejsce łatwo pokonując Brytyjkę Lię Lewis.

Walka o tytuł wśród kobiet rozegrała się tak naprawdę pomiędzy trzema jedynymi paniami, które kiedykolwiek miały go w posiadaniu - Donchet, Kitti Szász i Aguśką Mnich. Donchet, która dzielnie radziła sobie po niedawnej kontuzji kolana, w półfinale pokonała dwukrotną mistrzynię z Węgier Kitti Szász. Za to w finale przyszło jej się pojedynkować z mistrzynią z 2018 roku, Polką. Kitti zajęła trzecie miejsce łatwo pokonując Brytyjkę Lię Lewis.

Walka o tytuł wśród kobiet rozegrała się tak naprawdę pomiędzy trzema jedynymi paniami, które kiedykolwiek miały go w posiadaniu - Donchet, Kitti Szász i Aguśką Mnich. Donchet, która dzielnie radziła sobie po niedawnej kontuzji kolana, w półfinale pokonała dwukrotną mistrzynię z Węgier Kitti Szász. Za to w finale przyszło jej się pojedynkować z mistrzynią z 2018 roku, Polką. Kitti zajęła trzecie miejsce łatwo pokonując Brytyjkę Lię Lewis.

Placeholder Video_DO NOT UNPUBLISH

W finałowym pojedynku panów naprzeciw siebie stanęli mistrz Norwegii Brynjar Fagerli i jego młodszy brat Erlend – mistrz świata z 2018 roku. Los chciał, że obaj zawodnicy znajdowali się na jednej Sali gimnastycznej. Obaj wykonywali spektakularne triki doprowadzając do podzielonego werdyktu sędziów, którzy ostatecznie przyznali tytuł Erlendowi. Warto dodać, że młodszy z norweskiego rodzeństwa w ćwierćfinale wyeliminował Polaka Szymona „Szymo” Skalskiego – mistrza Red Bull Street Style z 2013 roku. Trzecie miejsce przypadło Kolumbijczykowi znanemu jako Machine - Sebastianowi Peñii Moralesowi.

W finałowym pojedynku panów naprzeciw siebie stanęli mistrz Norwegii Brynjar Fagerli i jego młodszy brat Erlend – mistrz świata z 2018 roku. Los chciał, że obaj zawodnicy znajdowali się na jednej Sali gimnastycznej. Obaj wykonywali spektakularne triki doprowadzając do podzielonego werdyktu sędziów, którzy ostatecznie przyznali tytuł Erlendowi. Warto dodać, że młodszy z norweskiego rodzeństwa w ćwierćfinale wyeliminował Polaka Szymona „Szymo” Skalskiego – mistrza Red Bull Street Style z 2013 roku. Trzecie miejsce przypadło Kolumbijczykowi znanemu jako Machine - Sebastianowi Peñii Moralesowi.

W finałowym pojedynku panów naprzeciw siebie stanęli mistrz Norwegii Brynjar Fagerli i jego młodszy brat Erlend – mistrz świata z 2018 roku. Los chciał, że obaj zawodnicy znajdowali się na jednej Sali gimnastycznej. Obaj wykonywali spektakularne triki doprowadzając do podzielonego werdyktu sędziów, którzy ostatecznie przyznali tytuł Erlendowi. Warto dodać, że młodszy z norweskiego rodzeństwa w ćwierćfinale wyeliminował Polaka Szymona „Szymo” Skalskiego – mistrza Red Bull Street Style z 2013 roku. Trzecie miejsce przypadło Kolumbijczykowi znanemu jako Machine - Sebastianowi Peñii Moralesowi.

Musiałem dać z siebie wszystko, co najlepsze

Musiałem dać z siebie wszystko, co najlepsze

Musiałem dać z siebie wszystko, co najlepsze