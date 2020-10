Red Bull Street Style: dwoje Polaków w 4. rundzie - transmitowanej online

którzy przeszli eliminacje, do 4. rundy zakwalifikowało się dwoje z nich. To

W Red Bull Street Style każda runda przedstawia inne zadanie. Po eliminacjach trzeba było wykazać się poczuciem rytmu wykonując triki do ulubionego utworu, a następnie trudnością trików. Teraz przyszedł czas na ich unikatowość. Tylko najlepsi dostaną się do Światowego Finału, który odbędzie się 14 listopada.

Zobacz prezentację Agnieszki Mnich z 3. rundy:

Zobacz prezentację Szymona Skalskiego z 3. rundy:

Poziom trudności wzrasta!

W 4. rundzie do rywalizacji z automatu włączą się ubiegłoroczni mistrzowie świata - królowa freestyle’u Mélody Donchet z Francji (jedyna osoba, która zdobyła trzy mistrzowskie tytuły Red Bull Street Style) oraz pierwszy Brazylijczyk uhonorowany tytułem mistrza świata we freestyle footballu Ricardo „Ricardinho” Fabiano Chahini de Araújo.