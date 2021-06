Red Bull Street Style powraca, a Aguśka Mnich pomoże Ci się zakwalifikować

“Praca z Aguśką była ekscytująca, a podjęcie nowego spojrzenia na dzieło sztuki było odświeżające. Zintegrowanie z dziełem freestyle'owych trików, takich jak 'Around the World', czy 'Rainbow', było naturalne w tej współpracy. W centrum dużej części moich prac są stylizowane na pop-art pojedyncze słowa. Prosząc ją o kopanie piłką w ścianę w celu stworzenia kleksów z farby, wokół których mogłem pracować, wprowadziło w ten mural zupełnie nowy wymiar" - powiedział Captain Kris, artysta inspirujący się komiksami, kreskówkami i popkulturą.

