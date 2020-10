Freestyle football i 6 powodów, dla których nie da się go nie kochać!

14 listopada czeka nas 5. i zarazem finałowa runda tegorocznej edycji Red Bull Street Style, do której awansowała dwójka Polaków –

do finału weszło zaledwie 16 mężczyzn i 8 kobiet. To najlepsi z najlepszych w świecie freestyle footballu!

1. Freestyle football czerpie z wielu różnych dziedzin

Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy we freestyle footballu jest to, jak freestyle’owi piłkarze łączą elementy różnych innych nurtów zakorzenionych w kulturze - breakingu, sztuki cyrkowej, sztuk walki oraz akrobatyki. Z każdym rokiem widzimy coraz więcej trików stworzonych poprzez integracje różnych elementów. Poprzez nie, nowi zawodnicy z całego świata pojawiający się w turnieju pokazują na parkiecie swoją osobowość.

Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy we freestyle footballu jest to, jak freestyle’owi piłkarze łączą elementy różnych innych nurtów zakorzenionych w kulturze - breakingu, sztuki cyrkowej, sztuk walki oraz akrobatyki. Z każdym rokiem widzimy coraz więcej trików stworzonych poprzez integracje różnych elementów. Poprzez nie, nowi zawodnicy z całego świata pojawiający się w turnieju pokazują na parkiecie swoją osobowość.

Jedną z najbardziej fascynujących rzeczy we freestyle footballu jest to, jak freestyle’owi piłkarze łączą elementy różnych innych nurtów zakorzenionych w kulturze - breakingu, sztuki cyrkowej, sztuk walki oraz akrobatyki. Z każdym rokiem widzimy coraz więcej trików stworzonych poprzez integracje różnych elementów. Poprzez nie, nowi zawodnicy z całego świata pojawiający się w turnieju pokazują na parkiecie swoją osobowość.

2. To sport globalny