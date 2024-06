Gorąco w mieście? Wpadaj na Red Bull Summer Vibes!

„Dla wszystkich, co spędzają lato w mieście, kiedy stopni 600...” –

Kto był z nami na Red Bull Summer Vibes rok temu m.in. Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, na pewno dobrze pamięta luźny, beztroski klimat i miłe towarzystwo. Dla tych, którzy nie mieli okazji bawić się pod naszymi palmami - już 12 lipca pod adresem Warszawa Powiśle będzie okazja, by to sprawdzić, a przy okazji zrobić sobie własne, odjechane i wakacyjne, foto! Na miejscu czekać będą fajne atrakcje. Do zobaczenia!