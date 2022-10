Zrób miejsce dla „Szefa”. Z orkiestrą!

To będzie pierwszy raz, kiedy słuchacze z Ameryki Północnej zasmakują w tego rodzaju imprezie. Red Bull Symphonic to wydarzenie, podczas którego kultowi artyści spotykają się ze światowej sławy orkiestrami, aby na nowo wykonać swoją muzykę. Do tej pory koncerty spod znaku Red Bull Symphonic odbywały się m.in. w Europie i Australii, teraz impreza inauguracyjna w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 4 listopada w Atlancie. I to przy udziale supergwiazdy Ricka Rossa, z widowiskowym składem Orchestra Noir u jego boku.