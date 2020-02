Andrzej Bargiel: Sprawdź się ze mną! Spotkajmy się na Kasprowym

14 marca uczestnicy Red Bull Szybka Tura staną oko w oko z Andrzejem Bargielem. Wyruszą z Kuźnic, a ich celem będzie jak najszybsze dotarcie na szczyt Kasprowego Wierchu i zjazd na Kalatówki. 30 minut po starcie na trasę wyruszy Andrzej, który będzie próbował dogonić uczestników. Porozmawialiśmy z nim między innymi o tym wydarzeniu.

Skąd wziął się pomysł na Red Bull Szybką Turę? Czy sądzisz, że uda ci się dogonić wielu zawodników?

Andrzej Bargiel: Mam nadzieję, że kogoś dogonię! (śmiech) To jest pretekst do spotkania się społeczności, która rośnie wokół skialpinizmu i skitouringu. Ten sport przez ostatnie lata bardzo się rozwinął – zwłaszcza turystycznie. Mnóstwo ludzi zaraziło się tą pasją, a teraz eksploruje góry. Fajnie, że nareszcie będzie można się spotkać. To będzie pozytywne wydarzenie. Ciągle jest mało takich inicjatyw i stąd wzięła się ta idea. Jest to także pretekst, żeby edukować skiturowców, aby mogli to robić bezpieczniej i bardziej zwracali uwagę na aspekt ekologii. Zwłaszcza on jest tutaj bardzo ważny, ponieważ na nartach eksplorujemy dzikie tereny, o czym zawsze trzeba pamiętać.

Red Bull Szybka Tura © Red Bull Polska

Dla kogo jest to wydarzenie? Nie pytam, o stopień wytrenowania, bo ty go zweryfikujesz, tylko o to, czy trzeba być bardzo zaawansowanym skiturowcem? Kasprowy to nie jest jakaś tam górka.

Myślę, że każdy skiturowiec może wziąć w nim udział. Limit czasowy jest odpowiedni dla ludzi, którzy są aktywni i dla nich ukończenie tego wyzwania jest osiągalne. Jeśli tylko regularnie chodzisz na skitourach, z pewnością dasz sobie radę.

Bardzo dobrze znasz Kasprowy – nie tylko tam trenujesz, ale również pracujesz jako ratownik. Z jakimi okresami w roku, z jaką porą dnia wiążą się twoje najlepsze wspomnienia z nią związane?

Zima jest dla mnie najciekawsza. Wtedy spędzam tu najwięcej czasu. To „święta góra” zarówno dla narciarzy, jak i skiturowców, którzy tutaj zaczynają swoją przygodę ze skialpinizmem. Jest to również dobra przestrzeń do rozwijania umiejętności, czy do treningu – dla mnie w szczególny sposób, ponieważ mieszkam w Kuźnicach i tutaj mam najbliżej.

Częściej wjeżdżasz na górę kolejką, czy wbiegasz na nartach?

To zależy od tego, co akurat chcę robić. Kolejka ma swoje plusy. Korzystam z niej na przykład wtedy, kiedy jest dużo puchu, bo to pozwala na większą ilość zjazdów jednego dnia. Czasami służy do tego, żeby przenosić się gdzieś dalej. Wtedy miejscem startu takiego treningu jest Kasprowy Wierch.

Jaki jest twój rekord wejścia na Kasprowy w nartach?

48 minut i 48 sekund.

Którym szlakiem najchętniej wchodzisz?

Najczęściej podchodzę Doliną Goryczkową. Również odcinek przez Halę Gąsienicową jest ciekawy. To też zależy od pory dnia, kiedy wychodzę na trening, bo rano słońce jest po stronie Hali Gąsienicowej, a w południe w Kotle Goryczkowym. Od tego uzależniam wybór trasy.

Zdarza ci się wchodzić na Kasprowy w różnych warunkach i o różnych porach dnia. Jakie zasady dotyczące bezpieczeństwa obowiązują narciarzy poruszających się w tym rejonie?

Są wyznaczone szlaki, którymi skiturowcy powinni się poruszać. Czasami jest z tym problem, bo niewtajemniczeni podchodzą trasami zjazdowymi, co nie jest bezpieczne zarówno dla nich, jak i dla innych narciarzy. Dlatego trzeba trzymać się wyznaczonego szlaku. To jest jedyna właściwa i bezpieczna opcja. Czasami wygodniej jest podchodzić trasą, która jest przygotowana, wyratrakowana, ale uwierzcie, że poruszając się szlakiem zaznacie więcej spokoju i bezpiecznie dotrzecie na Kasprowy Wierch. Po górach nie powinno się chodzić w nocy, zwłaszcza wiosną, kiedy warunki do uprawiania skitouringu ciągle są bardzo dobre, a przyroda zaczyna budzić się z zimowego snu. Trzeba zwracać na to uwagę i mieć w głowie, że nie jesteśmy tutaj sami. Nie powinniśmy przeszkadzać zwierzętom, które są wtedy osłabione i podrażnione. Naszą obecnością dodatkowo je straszymy, a stres wywołany bezpośrednim spotkaniem może im bardzo zaszkodzić.

Pogadajmy o bezpieczeństwie w trakcie marcowego spotkania (więcej o bezpieczeństwie w górach). Jakie wyposażenie powinni mieć skiturowcy i splitboarderzy biorący udział w Red Bull Szybkiej Turze?

Na pewno muszą mieć rzeczy, które ochronią ich przed wiatrem i opadami śniegu, a także przed wychłodzeniem organizmu. Warunki bardzo często się zmieniają, dlatego warto obserwować prognozy pogody i odpowiednio dobrać sprzęt. Trzeba też zabrać obowiązkowe wyposażenie ujęte w regulaminie. Podstawą jest sprzęt lawinowy i znajomość posługiwania się nim, co bezpośrednio wpływa na nasze bezpieczeństwo. Choć Kasprowy nie jest kojarzony z dużym zagrożeniem lawinowym, w momencie, w którym śniegu jest dużo, bądź jest przewiany, niestabilny, to zagrożenie istnieje. Kiedy jest bardzo twardo niezbędne są też raki. Zawsze staram się też mieć ze sobą apteczkę, bo zagrożeń jest wiele. Choćby przyklejając foki do nart można sobie przeciąć rękę. Mając apteczkę możemy pomóc sobie, albo komuś, kto takiej pomocy potrzebuje. Namawiam do tego, żeby w góry zawsze zabierać ze sobą apteczkę z podstawowym wyposażeniem.

Mamy jeszcze trochę czasu i ciężko dokładnie przewidzieć, jakie warunki będą na Kasprowym w marcu. Ale jakich trudności i niebezpieczeństw na pewno mogą się spodziewać uczestnicy?

Na pewno trzeba będzie uważać podczas zjazdu. To coś zupełnie innego niż, gdyby to był sam zjazd, do którego możemy się przygotować, rozgrzać i być w pełni sił. Tutaj, po potwornym wysiłku, będziemy musieli jak najszybciej przepiąć narty i ruszyć na dół. Dlatego bardzo ważna będzie rozwaga. Kasprowy nie jest łatwą górą i trzeba sporo energii żeby w bezpieczny sposób zjechać. Każdy będzie się starał zrobić to jak najszybciej, tymczasem nie ma co szarżować i przede wszystkim trzeba uważać na innych. Na stoku nie będziemy sami, więc nasza jazda musi być przewidywalna i rozważna. Najlepiej nie przesadzać – robić to tak jak zwykle, a nie próbować dużo szybciej. Każdy upadek przy dużej prędkości może być bardzo niebezpieczny.

Rozmawialiśmy o tym, że bardzo dobrze znasz Kasprowy. Czy to nie będzie tak, jakby Asia Jóźwik goniła amatorów biegania na bieżni lekkoatletycznej? Przecież znasz tam niemal każdy centymetr trasy, każdy metr kwadratowy powierzchni.

Formuła tego wydarzenia jest taka, że na pewno nie będzie to bieg sprinterski. Być może będzie też czas żeby zamienić z kimś słowo na trasie. Oczywiście będę się starał szybko przemieszczać, ale nie będę się na tym koncentrował jak na wyścigu.

A co u ciebie słychać? Jak wspominasz ostatni wyjazd do Tyrolu? Pojechałeś do Ischgl Mercedesem EQV, czyli samochodem elektrycznym. Jak wrażenie z tak długiej podróży?

To było całkiem duże wyzwanie. Podróżowanie takim pojazdem zmusza nas do zmiany filozofii jazdy. Pierwszy raz byliśmy w Alpach, dlatego trzeba było bardzo dobrze planować, przewidywać to gdzie możemy naładować samochód, ile czasu nam to zajmie i jak dużo tej energii potrzebujemy, żeby dotrzeć do celu. Mam go ponad pół roku i bardzo dużo się nauczyłem. Ponieważ droga była długa, odpuściłem trochę prowadzenie, a koledzy nie radzili sobie aż tak dobrze z ekonomiczną jazdą. W drodze powrotnej ja przejechałem większość trasy, co bardzo pozytywnie wpłynęło na czas podróży. Myślę, że ta technologia jest bardzo pozytywna i obniżanie emisji to ważny krok do tego, żeby przemieszczanie się ludzi z miejsca na miejsce mniej wpływało na przyrodę. Mam też nadzieję, że prąd będzie wytwarzany w coraz bardziej przyjazny sposób, jak i samochody będą bardziej wydajne, a ładowarki szybsze. Infrastruktury ciągle trochę brakuje, ale jestem przekonany, że i ona się rozwinie, dzięki czemu wzrośnie komfort poruszania się.

Często wypuszczasz się do Tyrolu, lubisz ten rejon?

Wpadam tam gdy są dobre warunki. Trenuję tam od lat. Przestrzeń do uprawiania narciarstwa jest bardzo duża i można się tam wyjeździć – szczególnie w momentach, kiedy tutaj zima jest słabsza bądź długo nie ma opadów śniegu.

Jedną z nagród w Red Bull Szybka Tura będzie skitouring na Grossglockner (3798 m n.p.m.) – położony w Tyrolu najwyższy szczy w Austrii. Czy masz z tą górą jakieś doświadczenia?

Nie mam, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tam wybrać. To góra jak najbardziej narciarska.

Może pojedziesz ze zwycięzcą, albo wyprzedzisz wszystkich i sam wygrasz taki wyjazd?

Kto wie? (śmiech)

Całkiem niedaleko są też Zillertal, Mayrhofen i Hintertux, gdzie byłeś. Czy któraś z tych miejscówek przypadła ci szczególnie do gustu?

Zillertal to takie miejsce, gdzie mamy relatywnie blisko. W swoim życiu spędziłem tam bardzo dużo czasu. Często wyjeżdżałem tam jeszcze przed sezonem, żeby móc wcześniej trenować na śniegu. Gdy są tam bardzo dobre warunki lubię docierać w te miejsca, by móc eksplorować te przestrzenie.