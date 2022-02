Kasprowy Wierch - Red Bull Szybka Tura, opis trasy

Trasę pokonaj na skiturach lub splitboardzie. Opisujemy wyłącznie drogę do góry, ponieważ zjazd nie jest częścią tego wyzwania – zaplanuj go na własną rękę przed wyruszeniem w góry.

Dochodzimy do dolnej stacji kolejki krzesełkowej na Hali Gąsienicowej i przechodzimy poniżej (to bardzo ważne) dolnej stacji - nie trawersujemy pod wyciągiem.

Dochodzimy do dolnej stacji kolejki krzesełkowej na Hali Gąsienicowej i przechodzimy poniżej (to bardzo ważne) dolnej stacji - nie trawersujemy pod wyciągiem.

Dochodzimy do dolnej stacji kolejki krzesełkowej na Hali Gąsienicowej i przechodzimy poniżej (to bardzo ważne) dolnej stacji - nie trawersujemy pod wyciągiem.