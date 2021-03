To była Red Bull (bardzo) Szybka Tura!

Red Bull Szybka Tura to wyzwanie, które miało na celu przede wszystkim dobrą zabawę i zjednoczenie skiturowej społeczności w tym pozbawionym zawodów sezonie. Podczas gdy jedni śrubowali wynik do granic możliwości, swoją aktywność rejestrowali też ci, którym pokonanie segmentu na Stravie stworzonego przez Andrzeja Bargiela, zajmowało nawet pięć razy dłużej. Przykład Zuzy z filmu powyżej, dla której był to pierwszy skitourowy wypad pokazuje, że wyzwanie mógł podjąć każdy, kto zdecydował się do niego odpowiednio przygotować – nauczył się korzystać ze sprzętu (w tym ze sprzętu ratunkowego, takiego jak lawinowe ABC) i zachowywał wszelkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w górach, do czego przede wszystkim przy tej okazji namawiał ten, który jako pierwszy zjechał z K2.