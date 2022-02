Podejmij wyzwanie Andrzeja Bargiela i weź udział w wirtualnym wyzwaniu Red Bull Szybka Tura na wybranej trasie: Kasprowy Wierch / Skrzyczne / Szrenica . Pokonaj segment pomiędzy 19 lutego a 20 marca, zgłoś wynik ze Stravy na redbull.pl/szybkatura, zgarnij gwarantowany upominek i walcz o nagrody od Garmin i Salomon .

Maciej Świerz: Cześć Andrzej! Jak Ci minęły pierwsze dwa zimowe miesiące? Warun w Tatrach bardzo utrudniał Ci treningi?

Andrzej Bargiel: Jest dużo śniegu i to jest pozytywna informacja, ale warunki są trudne i mamy przewlekły problem z zagrożeniem lawinowym. Taka sytuacja utrzymuje się już od dłuższego czasu. Mamy do czynienia z “problemem pierwszej warstwy”, bo pokrywa śnieżna może się załamać bardzo głęboko. Gdy przerywa się ta “ciągłość” to całość może nam się urwać praktycznie przy samym gruncie.

Musimy oczywiście brać poprawkę na to, co się dzieje i w trakcie treningów mądrze dobierać teren. Rezygnujemy obecnie z miejsc o wklęsłych formach ukształtowania terenu. Żleby i kuluary są najbardziej atrakcyjne, ale jazda w takich miejscach jest najbardziej ryzykowna. Na razie musimy odpuścić. Nie możemy robić wszystkiego, na co pozwalamy sobie w dobrych warunkach. Ale nie jest źle, więc zdecydowanie nie mogę narzekać.

Jak nie w Tatrach to gdzie? Beskidy, Szczyrk, słynne Pilsko? Odwiedzasz tamte rejony?

Tak, bardzo je lubię, ale gdy w Tatrach odpuścimy te najbardziej “poważne” góry, to możemy też skorzystać z niższych szczytów i pojeździć trochę po lasach, w których sytuacja jest dużo bezpieczniejsza. Dlatego prawdę mówiąc najwięcej czasu spędzam jednak tutaj. Jest mi po prostu najwygodniej.

Red Bull Szybka Tura - wirtualne wyzwanie Andrzeja Bargiela © Bart Pawlik

Masz jakiś ulubiony europejski kurort, czy starasz się jeździć po różnych lodowcach i eksperymentować?

Staram się próbować różnych opcji. Najbliżej jest nam zdecydowanie do Tyrolu i w tej pierwszej części zimy zawsze staram się pojechać właśnie w te rejony. W drugiej części staram się zaatakować już bardziej poważne góry. Okolice Chamonix to jest takie moje ulubione miejsce. Jadę tam zawsze gdy śnieg jest już bardziej stabilny i mogę mocniej potrenować i dobrze przygotować się do zaplanowanych wypraw.

A zdarza Ci się w ogóle jeździć na zwykłych zjazdowych nartach, typowo po stokach? Czy raczej zawsze zakładasz szerokie deski i szukasz świeżego śniegu?

Powiem Ci, że miałem taki pomysł, ale ostatecznie narty jednak przeleżały sporo czasu gdzieś w kącie. Warunki do takiej jazdy są u nas na miejscu bardzo rzadko, więc ostatecznie i tak stanęło na deskach o szerokości 99 mm pod butem i długości 188 cm. To taka narta do wszystkiego. Po stoku jeździ się na niej bardzo dobrze.

Co daje Ci to “objeżdżenie” na różnym śniegu, w różnych warunkach na Twoich wyprawach?

Każde wyjście na narty to jakiś mały plus. Pracujemy nad równowagą i z każdym treningiem czujemy się na nartach coraz bardziej komfortowo. To proste - im więcej jeździmy, tym lepiej. Ważne jest właśnie to o czym powiedziałeś, czyli trenowanie w różnych warunkach. Znaczenie ma też sama forma narciarstwa. Nawet na biegówkach zjeżdżamy czasem z miejsc, które są bardziej wymagające. Ćwiczymy w ten sposób równowagę, uczymy się jak zachowywać się w jeszcze innych sytuacjach. Każda forma narciarstwa okazuje się przydatna w trakcie moich wypraw i pomaga odpowiednio przygotować się na najbardziej ekstremalne warunki.

No właśnie. Jak dużo umiejętności, które przydają Ci się na ośmiotysięcznikach, da się wytrenować w górach, których wysokość nie przekracza 2500 metrów?

"Nasze góry są naprawdę wymagające, mimo że nie są bardzo wysokie." © Bart Pawlik

Na pewno w Tatrach możemy bardzo dobrze rozwijać swoją wydolność. W trakcie treningów można zrobić naprawdę konkretne przewyższenie, bo chociaż nie mamy szczytów o wysokości 3000 metrów, to możemy po prostu zaliczyć kilka pętli wychodząc w górę i zjeżdżając w dół. Mamy w Tatrach kilka technicznych zjazdów, na których możemy pracować nad umiejętnościami zjazdowymi, więc zdecydowanie jest co robić. Kluczowa jest jednak ta wydolność. Gdy nauczymy organizm adaptowania się do wysokości, później wszystko przychodzi już łatwiej. Dochodzą do tego też inne umiejętności, jak na przykład wspinanie. Mamy eksponowane ściany, na których można rozwijać swoje umiejętności w lecie, zimie, uczyć się wspinaczki na lodzie. To wszystko naprawdę fajnie tutaj działa. Nasze góry są naprawdę wymagające, mimo że nie są bardzo wysokie.

A lawinówki i kwestie bezpieczeństwa w górach? Bierzesz udział w szkoleniach i unifikacjach, czy raczej sam ich udzielasz?

Jestem instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu, skończyłem międzynarodowy kurs przewodnictwa górskiego i jestem w trakcie robienia praktyk. Cały czas rozwijam się w tej kwestii i jestem też ratownikiem ochotnikiem. Regularnie mamy szkolenia, na których odświeżamy sobie te najważniejsze umiejętności. Zdecydowanie warto o to dbać, bo to nie działa tak, że nauczymy się wszystkiego raz i będzie po sprawie. Jeżeli nie używamy takich technik na co dzień, to z czasem wypadają nam z głowy. Trzeba sobie regularnie odświeżać takie rzeczy.

Czyli co? 3 dniowe szkolenie lawinowe przed każdym sezonem to takie minimum?

Na pewno! To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego co robić, gdy sytuacja staje się nieciekawa. Najgorzej jest znaleźć się w trudnej sytuacji, gdy na przykład Twój kumpel ma kłopoty, a Ty nie masz pojęcia jak się zachować. To na pewno nie jest przyjemne, a przecież różne sytuacje zdarzają w górach. Gdy zaliczysz szkolenia, pewne procedury automatycznie wchodzą w życie, a Ty nie musisz się stresować, tylko od razu przechodzisz do działania.

A po szkoleniu - na Szybką Turę! Jak Twoja forma przed zawodami? Obszedłeś już wszystkie trasy?

3 min Red Bull Szybka Tura 2022 - o co w tym chodzi? Andrzej Bargiel rzuca Ci wyzwanie! Zakładaj narty i ruszaj na szlak.

Jeszcze nie, ale zdecydowanie to zrobię! W tej chwili jestem w trakcie podejścia na Kasprowy, a co do samej formy, no to co mogę powiedzieć… Jest stabilnie (śmiech). Trochę zmieniły się teraz moje treningi. Gdy wychodzę na narty skupiam się bardziej na długości aktywności przy trochę mniejszej prędkości podejścia. Widzę, że czasem brakuje mi tej dynamiki, więc takie szybkie podejścia dobrze mi teraz zrobią. To świetna forma treningu, która na pewno pomoże mi się lepiej przygotować na moje wyprawy. Gdy pojawia się Red Bull Szybka Tura, zawsze mam dodatkową motywację, żeby trochę przyspieszyć i pobiegać trochę na tych wąskich nartach.

Przez ostatnie lata odstawiłem je w kąt, ponieważ z reguły wybieram szerokie, ciężkie deski. Zależy mi na tym, żeby poza samym podejściem zaliczyć też jakiś ciekawy zjazd i mieć z tego przyjemność. Wąskie narty są zdecydowanie bardziej wymagające i jest to trochę inna forma sportu, ale tak jak powiedziałem, zawsze fajnie jest do takich rzeczy wrócić i dołożyć trochę prędkości!

Co sądzisz o internetowym formacie zawodów? Czy takie rozwiązanie sprawdziło się w trakcie pierwszej edycji?

Myślę, że to bardzo fajny pomysł. Przez pandemię wszystko trochę się pozmieniało i pamiętam, że był taki moment, gdy wszystkim trochę brakowało motywacji do treningu. Takie wyzwanie było jedyną możliwą do zrealizowania formą, więc cieszę się, że się udało. Oczywiście najlepiej byłoby się spotkać i początkowo właśnie tak wyglądał nasz pomysł na te zawody. Chcieliśmy, żeby ludzie mogli się zobaczyć, poznać nowych narciarskich kolegów i być może przyszłych towarzyszy wycieczek. Przy okazji chcieliśmy też edukować narciarzy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i fajnie spędzić razem czas. Mam wielką nadzieję, że w tym roku nasz pomysł wypali i rzeczywiście będziemy mogli przejść się razem trasą na Kasprowy i trochę po drodze porozmawiać!

Na pewno się uda i na pewno będzie się z kim ścigać. Moda na skitouring w ostatnich latach chyba mocno się nakręciła?

Tak. Od wielu lat bardzo mocno się to rozwija. Na początku w zasadzie wszyscy się znaliśmy i po modelu nart potrafiliśmy rozpoznać każdego kolegę w górach. Teraz ta społeczność bardzo się rozwinęła. To naprawdę świetnie, bo my nie mamy u siebie bardzo rozbudowanej infrastruktury narciarskiej i nie możemy się porównywać z austriackimi kurortami. Tatry są małe, a sam skitouring to taka najbardziej ekologiczna i pierwotna forma narciarstwa. To właśnie od tego wszystko się zaczęło i bardzo się cieszę, że to wszystko wraca do korzeni. Za 4 lata ten sport ostatecznie wyląduje też na igrzyskach, więc świadczy to tylko o jego popularności. Dla mnie to same pozytywne informacje.

A miałbyś jakąś wskazówkę dla początkującego skitourowca, który w połowie drogi na Kasprowy zorientował się, że podejście, to ta łatwiejsza część zadania?

Skitouring jest sportem, który raczej nie powinien nas stresować. Nie powinien generować takich “ekstremalnych” sytuacji. (śmiech) Warto sobie stopniować trudność tras i wybierać taki teren, który nie będzie dla nas ekstremalnym wyzwaniem. W rejonie Kasprowego takich różnych tras zdecydowanie nie brakuje. Z czasem naturalnie będziemy podnosić ten poziom, by w końcu móc wylądować na Kasprowym i po takim podejściu zjechać z samego szczytu góry. Tak naprawdę przecież to właśnie jest nagroda za to czasem wielogodzinne podejście. To jest istota tej aktywności i chyba warto się tego trzymać. Oczywiście można zjechać kolejką, ale to nie o to chodzi w tym sporcie… (śmiech)

Jaki trzeba mieć poziom umiejętności, żeby poradzić sobie z internetowym wyzwaniem rozgrywanym w ramach zawodów Red Bull Szybka Tura?

Tak naprawdę chodzi o to, żeby się dobrze bawić! Zawody Red Bull Szybka Tura są zorganizowane tak, że każdy uczestnik walczy trochę z własnymi słabościami, ale w imprezie może wystartować każdy, kto lubi się ruszać i dobrze czuje się na nartach.

Ta waga sprzętu wynikająca z jego szerokości oczywiście może nam pomóc, ale tak naprawdę każde narty skitourowe czy freeride’owe nadadzą się do startu. Chyba nie ma co kupować nowej pary wąskich lekkich desek, żeby tylko wystartować w jednych zawodach. Warto podchodzić do tematu z dystansem. No chyba, że chce się wygrać. Wtedy chyba rzeczywiście trzeba posiadać nowoczesny superlekki sprzęt!

Narty Salomona sprawdzają się nie tylko na podejściach... © Bart Pawlik

Red Bull Szybka Tura to też coś więcej niż tylko ściganie. Chcieliśmy zorganizować te zawody, żeby narciarska społeczność mogła się spotkać i dobrze się razem bawić. Element współzawodnictwa oczywiście jest ważny, ale myślę, że wszyscy wyciągniemy z tej imprezy coś więcej.

A co z taktyką? Jak podejść do startu, żeby nie zagotować się po pierwszych 15-minutach i dobrze rozłożyć siły?

Na pewno trzeba wystartować spokojnie, ale kluczowe znaczenie ma też rozgrzewka. Szczególnie w momencie, w którym chcemy się poruszać przy większej intensywności. Musimy przygotować swój organizm, żeby nie złapać "kolki", albo jakiejś niepotrzebnej kontuzji. Po starcie przede wszystkim nie można szarżować. Musimy pamiętać, że podejścia są bardzo długie, a stromo robi się zazwyczaj na samym końcu. Tam będziemy potrzebować najwięcej siły, więc jeżeli dobrze rozegramy wszystko taktycznie i będziemy mieć jakiś zapas mocy, to na ostatnich podejściach możemy dać z siebie wszystko i trochę podkręcić tempo.

Wirtualne wyzwanie to pierwsza część zawodów, ale 26.03 spotkamy się z Tobą na Kasprowym. Prawdziwe pytanie o taktykę powinno więc brzmieć - jak uciec Andrzejowi Bargielowi?

Trzeba się skoncentrować i jak najszybciej lecieć w górę. To chyba jedyna dobra rada jaką mam! (śmiech) Tak naprawdę myślę, że na trasie będziemy mieli okazję żeby trochę porozmawiać i spędzić razem fajne chwile. Raczej nie będę patrzył pod narty i biegł w górę. Mam nadzieję, że będzie dla mnie taki bardzo “towarzyski” start pełen dobrej zabawy z innymi narciarzami!