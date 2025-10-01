Ikona Tetrisa, Henk Rogers radzi, jak podbić wynik w Red Bull Tetris

Henk Rogers: W styczniu 1988 roku pojechałem na targi Consumer Electronics Show w Las Vegas i tam po raz pierwszy natknąłem się na Tetrisa... Byłem nim całkowicie zauroczony. Zwykle stałem w kolejce, aby zagrać w każdą grę przez kilka minut, a potem przechodziłem do następnej, ale w przypadku Tetrisa stałem w kolejce już po raz czwarty i wiedziałem, że wciągnęła mnie na dobre. Musiałem wrócić i zagrać jeszcze. Koniec końców przywiozłem Tetrisa do Japonii [gdzie Henk założył odnoszącą sukcesy firmę zajmującą się oprogramowaniem i grami, przyp. red.]. Wszyscy oszaleli na punkcie tej gry. W lutym 1989 roku spotkałem Aleksieja Pajitnowa, twórcę Tetrisa. Od początku było to idealne połączenie!