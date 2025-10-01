Portret ikony Tetrisa Henka Rogersa
© The Tetris Company
Gry

Ikona Tetrisa, Henk Rogers radzi, jak podbić wynik w Red Bull Tetris

Kiedy Henk Rogers odkrył Tetrisa w 1988 roku, nie mógł się doczekać, aby pokazać go całemu światu. Teraz opisuje ten moment, który zmienił jego życie, i dzieli się radami, jak grać, aby wygrać.
Autor: Benjamin Saldias tłum. Bartłomiej Bukowski
Przeczytasz w 3 minUpdated on

Dowiedz się więcej

Red Bull Tetris

Czym jest Red Bull Tetris®?

1 przystanek
Przenieś mnie tam
Henk Rogers jest prawdopodobnie największym fanem Tetrisa na świecie. Kiedy po raz pierwszy natknął się na grę Aleksieja Pajitnowa podczas targów w latach 80., nie tylko od razu ją pokochał, ale także postanowił przedstawić ją szerszej publiczności – i poświęcił wszystko, aby to się udało. Rogers i Pajitnow zmienili oblicze branży gier i założyli firmę The Tetris Company.
Rogers z dyrektor generalną The Tetris Company, Mayą Rogers i Pajitnowem

Rogers z dyrektor generalną The Tetris Company, Mayą Rogers i Pajitnowem

© The Tetris Company

Obecnie trwają kwalifikacje do turnieju Red Bull Tetris, w którym gracze mają do dyspozycji specjalną wersję kultowej gry z nowymi, ekscytującymi zwrotami akcji i mechaniką. Każdy może spróbować tu swoich sił na swoim telefonie komórkowym. Natomiast Henk Rogers, będący jak zawsze pełen pasji, dzieli się z nami swoją fachową wiedzą i kilkoma poradami.

Henk, moment, w którym po raz pierwszy odkryłeś Tetrisa, owiany jest już legendą. Czy możesz nam opowiedzieć, jak to było?

Henk Rogers: W styczniu 1988 roku pojechałem na targi Consumer Electronics Show w Las Vegas i tam po raz pierwszy natknąłem się na Tetrisa... Byłem nim całkowicie zauroczony. Zwykle stałem w kolejce, aby zagrać w każdą grę przez kilka minut, a potem przechodziłem do następnej, ale w przypadku Tetrisa stałem w kolejce już po raz czwarty i wiedziałem, że wciągnęła mnie na dobre. Musiałem wrócić i zagrać jeszcze. Koniec końców przywiozłem Tetrisa do Japonii [gdzie Henk założył odnoszącą sukcesy firmę zajmującą się oprogramowaniem i grami, przyp. red.]. Wszyscy oszaleli na punkcie tej gry. W lutym 1989 roku spotkałem Aleksieja Pajitnowa, twórcę Tetrisa. Od początku było to idealne połączenie!

Legendy Tetrisa Aleksiej Pajitnow i Henk Rogers pozują do zdjęcia.

Aleksiej Pajitnow i Henk Rogers

© The Tetris Company

Po prawie czterdziestu latach grania w Tetrisa i obserwowania pokoleń najlepszych graczy, co Twoim zdaniem odróżnia dobrych graczy od naprawdę świetnych?

Najlepsi z najlepszych są bardzo zaangażowani. Są jak sportowcy – trenują, analizują swoją grę, doskonalą się. Tak właśnie postępują najlepsi gracze Tetrisa. Jestem przekonany, że finaliści Red Bull Tetris będą wykazywać się takim samym poziomem zaangażowania.

Jaka jest Twoja najlepsza rada dla osób, które chcą wziąć udział w Red Bull Tetris?

Poświęć na to czas. Gracze powinni osiągnąć poziom, na którym grają ciałem, a nie umysłem. Zasadniczo trzeba skrócić ścieżkę między okiem a ręką. Jeśli potrafisz grać, prowadząc rozmowę lub myśląc o czymś innym, oznacza to, że gra stała się automatyczna.

A na co czekasz najbardziej przy okazji grudniowego finału?

Większość ludzi nie ma pojęcia, jak naprawdę wygląda świetna gra w Tetrisa. Spotkałem tak wiele osób, które uważają się za naprawdę dobre, ale nie widziały jeszcze, jak wygląda gra na najwyższym poziomie, więc szukam reakcji typu „Ooh, ahh”. Chcę, żeby ludzie z zachwytem mówili: „O rany, to jest niesamowite!”.

Finał światowych rozgrywek Red Bull Tetris wyniesie tę grę na nowy poziom – ponad 2000 dronów w Dubai Frame stworzy pierwszą w historii grę Tetrisa na żywo na niebie. Dowiedz się więcej i zacznij grać, aby wygrać wycieczkę do Dubaju, TUTAJ

Dowiedz się więcej

Red Bull Tetris

Czym jest Red Bull Tetris®?

1 przystanek
Przenieś mnie tam
Gry
esport