Ikona Tetrisa, Henk Rogers radzi, jak podbić wynik w Red Bull Tetris
Henk, moment, w którym po raz pierwszy odkryłeś Tetrisa, owiany jest już legendą. Czy możesz nam opowiedzieć, jak to było?
W styczniu 1988 roku pojechałem na targi Consumer Electronics Show w Las Vegas i tam po raz pierwszy natknąłem się na Tetrisa... Byłem nim całkowicie zauroczony. Zwykle stałem w kolejce, aby zagrać w każdą grę przez kilka minut, a potem przechodziłem do następnej, ale w przypadku Tetrisa stałem w kolejce już po raz czwarty i wiedziałem, że wciągnęła mnie na dobre. Musiałem wrócić i zagrać jeszcze. Koniec końców przywiozłem Tetrisa do Japonii [gdzie Henk założył odnoszącą sukcesy firmę zajmującą się oprogramowaniem i grami, przyp. red.]. Wszyscy oszaleli na punkcie tej gry. W lutym 1989 roku spotkałem Aleksieja Pajitnowa, twórcę Tetrisa. Od początku było to idealne połączenie!
Po prawie czterdziestu latach grania w Tetrisa i obserwowania pokoleń najlepszych graczy, co Twoim zdaniem odróżnia dobrych graczy od naprawdę świetnych?
Najlepsi z najlepszych są bardzo zaangażowani. Są jak sportowcy – trenują, analizują swoją grę, doskonalą się. Tak właśnie postępują najlepsi gracze Tetrisa. Jestem przekonany, że finaliści Red Bull Tetris będą wykazywać się takim samym poziomem zaangażowania.
Jaka jest Twoja najlepsza rada dla osób, które chcą wziąć udział w Red Bull Tetris?
Poświęć na to czas. Gracze powinni osiągnąć poziom, na którym grają ciałem, a nie umysłem. Zasadniczo trzeba skrócić ścieżkę między okiem a ręką. Jeśli potrafisz grać, prowadząc rozmowę lub myśląc o czymś innym, oznacza to, że gra stała się automatyczna.
A na co czekasz najbardziej przy okazji grudniowego finału?
Większość ludzi nie ma pojęcia, jak naprawdę wygląda świetna gra w Tetrisa. Spotkałem tak wiele osób, które uważają się za naprawdę dobre, ale nie widziały jeszcze, jak wygląda gra na najwyższym poziomie, więc szukam reakcji typu „Ooh, ahh”. Chcę, żeby ludzie z zachwytem mówili: „O rany, to jest niesamowite!”.