6 wskazówek i trików, które pomogą Ci wygrać Red Bull Tetris 2025

Każdy, pod warunkiem ukończenia 18 lat, może walczyć o mistrzostwo w Red Bull Tetris. Dlatego też postanowiliśmy nieco wam pomóc. W tym celu przygotowaliśmy kilka cennych wskazówek, od samych twórców gry Red Bull Tetris.

01 Ulepszenia

Kto nie lubi ulepszeń? Ale, podobnie jak to bywa w życiu, warto poczekać na odpowiedni moment, aby z nich skorzystać, upewniając się, że jesteś idealnie przygotowany i gotowy, aby wywarły jak największy wpływ. Kluczem jest cierpliwość, ale... też nie ma co z nią przesadzać, o czym za chwilę.

02 Przedefiniuj swoją strategię w Tetrisie

Czy ktoś właśnie powiedział „bądź cierpliwy”? W pewnym sensie może i ma to sens, ale ponieważ w Red Bull Tetris masz tylko 3 minuty, aby pokazać światu, na co cię stać, nie przesadzaj z tą cierpliwością. Weź głęboki oddech i wykorzystaj swoje 3 minuty do maksimum.

03 Ustal priorytety

Aby naprawdę poprawić swój wynik, skup się na szybkim i skutecznym usuwaniu linii, aby zwiększyć mnożnik. Masz tylko trzy minuty, aby osiągnąć wysoki wynik, więc nie chodzi tylko o przetrwanie, ale także o szybkość myślenia i podejmowanie właściwych decyzji. Raz za razem.

04 Nie zapomnij „przytrzymać”

Podobnie jak większość gier Tetris, Red Bull Tetris zawiera funkcję „Hold” (wstrzymania kolejki). Jak to działa? Jeśli miejsce „Hold” w lewym górnym rogu gry jest puste i nie wiesz, co zrobić z aktualnym tetrimino, lub chcesz zachować je do kombinacji na następnym poziomie, po prostu „wstrzymaj” je na później. Następnie, gdy będziesz gotowy, możesz po prostu wrzucić je z powrotem do gry. Kiedy już opanujesz tę funkcję, będzie to bardzo proste.

Warto również zwrócić uwagę na „Next Queue” (Następny w kolejce) w prawym górnym rogu ekranu gry. Zgadnij, do czego służy ta funkcja? Tak, informuje ona o tym, który tetrimino pojawi się jako następny, co ma kluczowe znaczenie w dążeniu do awansu do krajowych finałów!

05 To wyścig, a nie maraton.

Red Bull Tetris jest wyzwaniem z kategorii "easy to learn, hard to master". Szybko opanujesz podstawy, ale aby pokonać pozostałych graczy, musisz stać się najlepszy. Jak to osiągnąć? Poprzez praktykę. Każda rozgrywka, niezależnie od tego, czy zakończy się sukcesem, czy porażką, jest okazją do nauki. Zachowaj koncentrację, spokój, ćwicz, a z czasem będziesz coraz lepiej rozpoznawać wzorce, szybciej reagować i osiągać lepsze wyniki.

06 Złoty Tetrimino – Twoja (nie aż tak) sekretna przewaga

W Red Bull Tetris występuje specjalny złoty tetrimino, który może całkowicie zmienić przebieg gry, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystany. Najlepiej używać go strategicznie, więc dobrze przemyśl, kiedy i jak go użyć w grze. Eksperymentuj w trakcie gry z rozmieszczeniem i czasem, aby uzyskać jak najlepszy wynik.

Do zobaczenia w grze!

Globalne kwalifikacje do Red Bull Tetris są teraz otwarte dla graczy powyżej 18 roku życia! Red Bull Tetris to szybka, trwająca trzy minuty wersja klasycznej gry – stworzona z myślą o szybkich, pełnych akcji rozgrywkach, w których kluczowa jest sprytna strategia. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w walce o zwycięstwo, skorzystaj z najlepszych wskazówek od twórców gry Red Bull Tetris, aby podnieść swoje umiejętności i zyskać szansę na udział w światowym finale Red Bull Tetris, który odbędzie się w Dubaju w dniach 11-13 grudnia 2025 r. Dowiedz się więcej i zacznij grać tutaj.