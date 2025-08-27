Rusza Red Bull Tetris! Zagraj i walcz o finał w Dubaju

Ta kultowa gra logiczna, w której układamy spadające klocki Tetrimino, powraca w wielkim stylu dzięki

. W tym roku najlepsi gracze z 55 krajów zmierzą się w wielkim finale w Dubaju, a Ty możesz być jednym z nich! Decydujące starcie całych zmagań odbędzie się na imponującej, 150-metrowej Ramie Dubajskiej, gdzie ekran stworzy ponad 2000 dronów. To nie będzie tylko gra, to widowisko na absolutnie topowym poziomie.