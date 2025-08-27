© Red Bull
Gry
Rusza Red Bull Tetris! Zagraj i walcz o finał w Dubaju
Kultowy Tetris powraca! Weź udział w eliminacjach Red Bull Tetris w Polsce i walcz o awans do wielkiego finału w Dubaju.
Kto nie zna Tetrisa? Ta kultowa gra logiczna, w której układamy spadające klocki Tetrimino, powraca w wielkim stylu dzięki Red Bull Tetris. W tym roku najlepsi gracze z 55 krajów zmierzą się w wielkim finale w Dubaju, a Ty możesz być jednym z nich! Decydujące starcie całych zmagań odbędzie się na imponującej, 150-metrowej Ramie Dubajskiej, gdzie ekran stworzy ponad 2000 dronów. To nie będzie tylko gra, to widowisko na absolutnie topowym poziomie.
01
Jak to działa?
Zasady gry pozostają wierne klasycznemu Tetrisowi: układasz poziome linie z klocków Tetrimino, które znikają, gdy ta staje się kompletna, nabijając punkty. Dodatkowo w Red Bull Tetris pojawiać się będą również klocki specjalne, które dają dodatkowe punkty po „zbiciu”.
Jest jednak jedno, specjalne obostrzenie! Na uzyskanie jak najlepszego wyniku macie dokładnie 3 minuty,. Możecie jednak próbować bez limitu. Liczy się jedynie najlepszy rezultat.
Wszystkie wyniki trafiają z kolei do publicznej tabeli, gdzie na bieżąco możecie monitorować, jak radzicie sobie na tle graczy z Polski i świata.
02
Eliminacje w Polsce
Polskie eliminacje właśnie ruszyły! Zapisy są otwarte do 31 października 2025 na specjalnie przygotowanej stronie TUTAJ. Co ważne, gra dostępna jest wyłącznie na urządzeniach mobilnych (telefony lub tablety). Po zakończeniu każdej partii należy uzupełnić niezbędne dane i potwierdzić adres e-mail, by system automatycznie zapisał Twoje wyniki. Liczba prób nie wpływa na klasyfikację.
Siedmiu graczy z najlepszymi wynikami awansuje do finału krajowego, który odbędzie się 22 listopada 2025 w warszawskim Food Town w Fabryce Norblina. Zwycięzca zyska natomiast możliwość reprezentowania Polski w wielkim finale w Dubaju!
03
Finał w Dubaju
Globalny finał Red Bull Tetris zaplanowano na 11-13 grudnia 2025 w Dubaju. Będzie to nie tylko okazja do rywalizacji na najwyższym poziomie, ale i niezapomniane widowisko na Ramie Dubajskiej!
Nie czekaj! Wejdź na redbull.pl/tetris i walcz o swoje miejsce w historii Tetrisa.
Partnerami wydarzenia są: DPD, Lenovo, Media Expert oraz Food Town Fabryka Norblina.