© Dominik Czerny
Muzyka
Zrobisz duże oczy na te zwrotki: Pezet i Young Igi przejmują swoje numery!
Numery, które pewnie znasz, ale w wersjach, jakich się nie spodziewasz. Zobacz Pezeta i Young Igiego w pierwszej odsłonie Red Bull Track Takeover - posłuchaj "Umowy" i "Zizu" z nowymi zwrotkami!
Pezet, rocznik 1980, reprezentant Warszawy. Współtwórca składów Pezet/Noon i Płomień 81. Young Igi, rocznik 1999, reprezentant Gdyni. Z Otsochodzi i Okim założył OIO, z Żabsonem duet „Amfisbena”. Słowem - stara vs. nowa szkoła. Ale w wydaniu, jakiego jeszcze nie było.
„Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Young Igim. To były zamierzchłe czasy, graliśmy na dniach jakiegoś miasta, coś takiego, kiedy bardziej niż dziś mówiono, że auto-tune jest be. Przynajmniej w środowisku oldschoolowych hiphopowców. Ale ja tak nie sądziłem i pamiętam, że bardzo mi się podobał tamten występ Igiego. Byłem pod wrażeniem, że umie się poruszać – wtedy już – tak na tunie. Płynnie i dobrze” – wspomina swoje pierwsze spotkanie z młodym raperem Pezet.
Ale choć mogli się dotąd spotkać przy okazji koncertów czy festiwali, do tej pory nie nagrali ze sobą żadnego kawałka. Aż do Red Bull Track Takeover.
Track z angielskiego to utwór, numer. Takeover – przejęcie. I o to właśnie tutaj chodzi. Dwóch artystów spotyka się w studiu i wymienia swoimi numerami. Specjalnie na tę okazję dopisują do nich świeże zwrotki i nadają im nowe życie. Dzięki temu „Zizu” (prod. Louis Villain & Jonatan) – numer Pezeta i „Umowa” (prod. Sergiusz & 2K) – kawałek Young Igiego brzmią tutaj jak nigdy wcześniej!
„Słuchałem Pezeta od małego. Mam z jego muzyką takie wspomnienie, że siedziałem i ryłem jego teksty na pamięć. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że zrobiłem te numery z Pezetem, a nie z kimś innym” – komentował na planie Red Bull Track Takeover Young Igi.
Raperzy spotkali się ze sobą na planie, ale także później – na specjalnym wydarzeniu live, podczas którego oba numery zabrzmiały premierowo. Fani Pezeta i Igiego, którzy zjawili się na tym spontanicznym gigu na Ulicy Elektryków w Gdańsku, mogli posłuchać „Umowy” i „Zizu”, co drugi raz już się nie powtórzy. Ale kiedy chcesz, możesz odpalić oba numery na kanale Red Bull Wersy na YouTube.
Śledź ten kanał, by być na bieżąco z kolejnymi premierami i wydarzeniami Red Bull Track Takeover!
01
Young Igi & Pezet UMOWA – cały tekst
Young Igi
Gubię wzrok po winie, potrzebuję, żebyś położyła na mnie nogi teraz
Molly czy grzyby? Nie mogę zdecydować, chyba potrzebuję ciebie teraz
I ciągle w głowie mielę stary temat, i wbijamy na nieudany melanż
I sprawiamy, że całe pomieszczenie trzęsie się
Wystarczy nas dwójka nieraz
Robią duże oczy, słysząc zwrotki i to zwiastuje kłopoty
Ale nie martw się, wiesz, jak jest. Wiesz, że dla ciebie nie stracę dla tej reszty głowy
O nas plotki latają na lewo i prawo, oni to płotki, one to łykają
Myślą, że coś wiedzą, myślą, że coś wiedzą, ale tak naprawdę to się z prawdą mijają
Bo wiemy, tylko ty i ja, co się dzieje między nami teraz
I najchętniej ty i ja oddalilibyśmy się od Jupitera
W moim aucie, słuchając Future'a. Tylko słowo i już nas nie ma
Bo chcieliśmy żyć po cichu, nie chcieliśmy grzęznąć w tych aferach
Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę
Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe
Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole
Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie
Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę
Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe
Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole
Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie
Pezet
Ty nie mówisz o mnie nikomu i ja też zachowuję dyskrecję
Żeby nie pisały o nas tabloidy w necie
Zabrałaś mnie do domu, gdy nie było ze mną najlepiej
Serce z lodu i jak androidy ręce
Zimne, ale silne, może dźwigną rodzinę
Dobrze było ci przy mnie, nie chcę z inną być w teamie
Dziwne, ale silne, czy to miłość, czy minie
Zrobię rewind, przewinę, w tamte chwile niewinne
Young Igi
Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę
Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe
Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole
Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie
Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę
Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe
Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole
Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie
02
Pezet & Young Igi ZIZU - cały tekst
Pezet
Ja chciałem, by bujał się cały dzień cały blok
Grać w NBA, NFL, nie bujać się w FSO
Mieć GTS, GTE, Koenigsegg, Banglot
A tutaj to NFZ, credit score, BGŻ
Nigdy nie zapomnę mamy łez
Gdy wtedy mnie ścigało KAS
Dlatego spójrz na moje buty
Dowiesz się, ku*wa, nie ma dróg na skróty)
Nie zacząłem tej kariery tu od klipu do Vivy
Ziomki, afery, spliffy z fify lub na na winklu Dojlidy
Chcieliśmy wygrać mundial jak Zizu, wybić się, ku*wa, być żywi
Brać garścią świat, jaki to ma smak?
A może zróbmy coś – na początek, czego nie wolno?
A może rzućmy kąt – czy nakręcić tu razem porno?
Ona ma długi włos – ja krótki lont i zaraz spłonie
Miałem zabrać ją nad Como – nie dotarliśmy nawet do niej
Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię,
Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, ej
Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej
Wystawiam sztukę, chociaż nie jеst Mona Lisą, ej
Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię
Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, еj
Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej
Wystawiam sztukę, chociaż nie jest Mona Lisą, nie
Young Igi
Pamiętasz mama jak brzmiał mój płacz, kiedy miałem tylko rok
Dziś mogę śmiać się im w twarz, bo to Rolex, nie Tissot
Paradoks to za rzeczy z gazet płaci dziś mój katalog
Diamenty chcę, GIA, Liam Tay, duży koszt
Nigdy nie zapomnę mamy łez, gdy chcieli mnie wylać ze szkoły
Bo jedynie towar mój zdawał tam test
Dziś tysiące ofert, chcieli zrobić ze mnie ofermę
A i tak są przejrzane, jeszcze zanim na nie zerknę
Nie zacząłem kariery tutaj od klipu do Vivy
Choć może trochę ponawijałem wersy „Seniority”
Stałem przed TV jak wryty i znałem na pamięć płyty
Przesiąkałem tym gó*nem, szlifowałem talent w ciszy
Chcę mieć życie z legend, widzę to dla siebie
Pezet
Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię
Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, ej
Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej
Wystawiam sztukę, chociaż nie jеst Mona Lisą, ej
Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię
Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, еj
Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej
Wystawiam sztukę, chociaż nie jest Mona Lisą, nie