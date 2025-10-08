Zrobisz duże oczy na te zwrotki: Pezet i Young Igi przejmują swoje numery!

Pezet, rocznik 1980 , reprezentant Warszawy. Współtwórca składów Pezet/Noon i Płomień 81. Young Igi, rocznik 1999 , reprezentant Gdyni. Z Otsochodzi i Okim założył OIO, z Żabsonem duet „Amfisbena”. Słowem - stara vs. nowa szkoła. Ale w wydaniu, jakiego jeszcze nie było.

„Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Young Igim. To były zamierzchłe czasy, graliśmy na dniach jakiegoś miasta, coś takiego, kiedy bardziej niż dziś mówiono, że auto-tune jest be. Przynajmniej w środowisku oldschoolowych hiphopowców. Ale ja tak nie sądziłem i pamiętam, że bardzo mi się podobał tamten występ Igiego. Byłem pod wrażeniem, że umie się poruszać – wtedy już – tak na tunie. Płynnie i dobrze” – wspomina swoje pierwsze spotkanie z młodym raperem Pezet.

Ale choć mogli się dotąd spotkać przy okazji koncertów czy festiwali, do tej pory nie nagrali ze sobą żadnego kawałka. Aż do Red Bull Track Takeover .

Track z angielskiego to utwór, numer. Takeover – przejęcie. I o to właśnie tutaj chodzi. Dwóch artystów spotyka się w studiu i wymienia swoimi numerami. Specjalnie na tę okazję dopisują do nich świeże zwrotki i nadają im nowe życie. Dzięki temu „Zizu” (prod. Louis Villain & Jonatan) – numer Pezeta i „Umowa” (prod. Sergiusz & 2K) – kawałek Young Igiego brzmią tutaj jak nigdy wcześniej!

„Słuchałem Pezeta od małego. Mam z jego muzyką takie wspomnienie, że siedziałem i ryłem jego teksty na pamięć. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że zrobiłem te numery z Pezetem, a nie z kimś innym” – komentował na planie Red Bull Track Takeover Young Igi.

Raperzy spotkali się ze sobą na planie, ale także później – na specjalnym wydarzeniu live, podczas którego oba numery zabrzmiały premierowo. Fani Pezeta i Igiego, którzy zjawili się na tym spontanicznym gigu na Ulicy Elektryków w Gdańsku, mogli posłuchać „Umowy” i „Zizu”, co drugi raz już się nie powtórzy. Ale kiedy chcesz, możesz odpalić oba numery na kanale Red Bull Wersy na YouTube .

01 Young Igi & Pezet UMOWA – cały tekst

Young Igi

Gubię wzrok po winie, potrzebuję, żebyś położyła na mnie nogi teraz

Molly czy grzyby? Nie mogę zdecydować, chyba potrzebuję ciebie teraz

I ciągle w głowie mielę stary temat, i wbijamy na nieudany melanż

I sprawiamy, że całe pomieszczenie trzęsie się

Wystarczy nas dwójka nieraz

Robią duże oczy, słysząc zwrotki i to zwiastuje kłopoty

Ale nie martw się, wiesz, jak jest. Wiesz, że dla ciebie nie stracę dla tej reszty głowy

O nas plotki latają na lewo i prawo, oni to płotki, one to łykają

Myślą, że coś wiedzą, myślą, że coś wiedzą, ale tak naprawdę to się z prawdą mijają

Bo wiemy, tylko ty i ja, co się dzieje między nami teraz

I najchętniej ty i ja oddalilibyśmy się od Jupitera

W moim aucie, słuchając Future'a. Tylko słowo i już nas nie ma

Bo chcieliśmy żyć po cichu, nie chcieliśmy grzęznąć w tych aferach

Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę

Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe

Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole

Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie

Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę

Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe

Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole

Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie

Pezet

Ty nie mówisz o mnie nikomu i ja też zachowuję dyskrecję

Żeby nie pisały o nas tabloidy w necie

Zabrałaś mnie do domu, gdy nie było ze mną najlepiej

Serce z lodu i jak androidy ręce

Zimne, ale silne, może dźwigną rodzinę

Dobrze było ci przy mnie, nie chcę z inną być w teamie

Dziwne, ale silne, czy to miłość, czy minie

Zrobię rewind, przewinę, w tamte chwile niewinne

Young Igi

Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę

Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe

Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole

Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie

Nie mówisz o mnie, ja o tobie, mamy cichą umowę

Trzymałaś mnie we wszystkie zjazdy narkotykowe

Trzymałaś moją głowę, kiedy byłem na dole

Więc chcę cię mieć przy sobie, już na zawsze przy sobie

02 Pezet & Young Igi ZIZU - cały tekst

Pezet

Ja chciałem, by bujał się cały dzień cały blok

Grać w NBA, NFL, nie bujać się w FSO

Mieć GTS, GTE, Koenigsegg, Banglot

A tutaj to NFZ, credit score, BGŻ

Nigdy nie zapomnę mamy łez

Gdy wtedy mnie ścigało KAS

Dlatego spójrz na moje buty

Dowiesz się, ku*wa, nie ma dróg na skróty)

Nie zacząłem tej kariery tu od klipu do Vivy

Ziomki, afery, spliffy z fify lub na na winklu Dojlidy

Chcieliśmy wygrać mundial jak Zizu, wybić się, ku*wa, być żywi

Brać garścią świat, jaki to ma smak?

A może zróbmy coś – na początek, czego nie wolno?

A może rzućmy kąt – czy nakręcić tu razem porno?

Ona ma długi włos – ja krótki lont i zaraz spłonie

Miałem zabrać ją nad Como – nie dotarliśmy nawet do niej

Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię,

Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, ej

Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej

Wystawiam sztukę, chociaż nie jеst Mona Lisą, ej

Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię

Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, еj

Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej

Wystawiam sztukę, chociaż nie jest Mona Lisą, nie

Young Igi

Pamiętasz mama jak brzmiał mój płacz, kiedy miałem tylko rok

Dziś mogę śmiać się im w twarz, bo to Rolex, nie Tissot

Paradoks to za rzeczy z gazet płaci dziś mój katalog

Diamenty chcę, GIA, Liam Tay, duży koszt

Nigdy nie zapomnę mamy łez, gdy chcieli mnie wylać ze szkoły

Bo jedynie towar mój zdawał tam test

Dziś tysiące ofert, chcieli zrobić ze mnie ofermę

A i tak są przejrzane, jeszcze zanim na nie zerknę

Nie zacząłem kariery tutaj od klipu do Vivy

Choć może trochę ponawijałem wersy „Seniority”

Stałem przed TV jak wryty i znałem na pamięć płyty

Przesiąkałem tym gó*nem, szlifowałem talent w ciszy

Chcę mieć życie z legend, widzę to dla siebie

Pezet

Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię

Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, ej

Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej

Wystawiam sztukę, chociaż nie jеst Mona Lisą, ej

Z bani jak Zizu, weź, nie ma w pobliżu cię

Tacy jak my to tutaj szybko rany liżą, еj

Tango w Paryżu, ej, ona w negliżu, ej

Wystawiam sztukę, chociaż nie jest Mona Lisą, nie