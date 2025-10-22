Co za duet!💥 Zobacz, jak Zalia i Fukaj robią razem Red Bull Track Takeover

„Usłyszane w radiu, pokochane, majstersztyk!” - wrzucił ktoś komentarz pod klipem „Znowu sam” Zalii. Ciekawe, co napisze teraz, gdy posłucha nowej wersji tej piosenki. Nagranej z gościnnym udziałem Fukaja w ramach Red Bull Track Takeover !

Red Bull Track Takeover to nowa muzyczna seria, która pozwala artystom, którzy wcześniej ze sobą nie nagrywali, odświeżyć swoje utwory i zagrać je w nowym, zaskakującym wydaniu. Kiedy Zalia rozpoczyna utwór „Znowu sam”, w połowie utwór przejmuje go Fukaj , nadając mu zupełnie inny charakter. Po czym zmieniają się rolami – w ramach Red Bull Track Takeover artyści nagrali razem także numer „I nie puszczę” z dyskografii Fukaja.

Oprócz premiery online, obydwu utworów posłuchaliśmy na żywo podczas specjalnego wydarzenia w Poznaniu. Zalia i Fukaj wykonali premierowo „Znowu sam" oraz „I nie puszczę" w wypełnionej po brzegi Młyńskiej 12. Oprócz zagrali też po kilka swoich utworów, a warmup przed koncertem i after party po rozkręcił DJ Noz.

01 Zdjęcia z premiery Red Bull Track Takeover w Poznaniu

Red Bull Track Takeover - Zalia & Fukaj - premiera w Poznaniu © Dominik Czerny

„»Znowu sam« jest czymś w formie listu, który został dobrze przemyślany, przepisany na czysto i przeczytany trzy razy na głos z terapeutką. Listu napisanego z miłości i z miłością, ze świadomością i łezką w oku, że to nie my, a ta druga strona nie pozostawiła już nic innego niż po tych wielu nieudanych próbach, po prostu odejść” – tłumaczy znaczenie swej piosenki Zalia.

Dzięki nowej wersji, nie tylko z gościnnym udziałem, ale przede wszystkim z zupełnie nową zwrotką Fukaja, jej utwór nabrał teraz innego wyrazu. Obok słów wyśpiewywanych przez wokalistkę, słyszymy też drugą stronę: „Dziękuję ci za każdą z naszych chwil, każde ze słów / A gdy nam było dobrze, to graliśmy tak jak zespół / Ten nasz stary, ulubionym ja ci chciałem dać się poznać / Ale przez mój gruby pancerz nie wpuściłem cię do środka”. Wszystko jeszcze w towarzystwie dwóch, znakomicie grających zespołów.

Ich energię szczególnie czuć w drugim numerze Red Bull Track Takeover – „I nie puszczę” Fukaja. „Pokaż im! Pokaż im!” - krzyczy do gitarzysty, Makiego ( z którym zresztą był u nas w quizie Red Bull Rap & Mat ), podkręcając jeszcze swój skład. O tym utworze Fukaj napisał kiedyś na Instagramie: „Nigdy w całej swojej karierze nie byłem tak emocjonalnie związany z jakąś piosenką, jak i również nie byłem tak dumny z finalnego efektu. Ten numer to ucieleśnienie przemiany, jaką przeszedłem. Powiem wam szczerze, nigdy nie byłem tak szczęśliwy tworząc muzykę, jak jestem teraz. Nigdy nie czułem się tak bardzo sobą, jak w tej chwili. Czuję, że odnalazłem siebie i nie chcę już więcej się gubić”. Po sesji Red Bull Track Takeover jeszcze lepiej rozumiemy znaczenie tych słów. Dzięki Fukaj, dzięki Zalia! Oglądamy!

02 Zdjęcia Zalii i Fukaja ze studia Red Bull Track Takeover

Red Bull Track Takeover: Zalia & Fukaj © Tomek Ustupski

03 Zalia & Fukaj „Znowu sam” – cały tekst

Zalia

To nie mogło przecież długo potrwać

Nic nie może dostać się do środka

Próbowałam cię stamtąd wydostać jakiś czas

A ty, zamknąłeś się na klucz

I choć raz do siebie wróć

Naucz zbierać myśli

Bo nie rozumiem żadnej z nich dziś

Znowu sam

Ty wisisz na ostatnim słowie

Znika film

A z nim my

I nie czujesz nic

A to już napisy końcowe

Chociaż mi szkoda wyjść

Fukaj

Znowu leżę sam, no bo sam nie umiem zasnąć

Dobrze wiem, że tam gdzie dziś jesteś, masz tak samo

Ciągle czekam aż znów powiesz mi dobranoc

Klucz do siebie zgubiłem tam, gdzie kiedyś stał nasz salon

Dziękuję ci za każdą z naszych chwil, każde ze słów

A gdy nam było dobrze, to graliśmy tak jak zespół

Ten nasz stary, ulubionym ja ci chciałem dać się poznać

Ale przez mój gruby pancerz nie wpuściłem cię do środka

Mówisz, że choruję na samotność, to jest prawda

No bo żadną z ciemnych myśli nigdy nie chcę cię obarczać

Wolę cierpieć sam jak wariat, tak jak Stańczyk albo Kafka

I przepraszam, bo się miałaś przy mnie śmiać, a nie płakać

Zalia & Fukaj

Znowu sam

Nie ma ciebie, nie ma nas

Wisisz na ostatnim słowie tak jak hak

Znika film, a z nim my

I nie czujesz nic

Wszyscy wyszli z kin

Charlie Sheen

Znowu sam

To już napisy końcowe, lecą w dół

Tak jak łzy z naszych powiek

Znika film

Chociaż mi szkoda wyjść

Szybko się skończyło

Ja i ty

04 Fukaj & Zalia „I nie puszczę" - cały tekst

Fukaj

Powiedz mi, czy znowu nie śpisz

Powiedz mi, czy błądzisz tam, gdzie ja

Znowu napiszesz, że tęsknisz

Dziś spotkamy znów się tam

Ja widziałem twoją twarz na jednej ze ścian

I powiedziała nam, że spotkam cię tam, gdzie zawsze

Tam, gdzie zawsze

Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić

Inie puścić, i nie puścić

Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić

I nie puścić, i nie puszczę

Zalia

Nie śpię, czekam w oknie znów, aż odpiszesz mi

Znowu piszę ci, że tęsknię

Czy znowu sam oglądasz film?

Ty widziałaś moją twarz na jednej ze ścian

I powiedziała nam, że spotkasz mnie tam, gdzie zawsze

Tam, gdzie zawsze

Tam, gdzie zawsze

Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić

I nie puścić, i nie puścić

Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić

I nie puścić, i nie puszczę