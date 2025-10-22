© Tomek Ustupski
Co za duet!💥 Zobacz, jak Zalia i Fukaj robią razem Red Bull Track Takeover
Ona przejmuje numer jego, on jej i tak powstają dwie niesamowite odsłony Red Bull Track Takeover. Sprawdź, jak brzmi utwór Zalii w wersji Fukaja i odwrotnie!
„Usłyszane w radiu, pokochane, majstersztyk!” - wrzucił ktoś komentarz pod klipem „Znowu sam” Zalii. Ciekawe, co napisze teraz, gdy posłucha nowej wersji tej piosenki. Nagranej z gościnnym udziałem Fukaja w ramach Red Bull Track Takeover!
Red Bull Track Takeover to nowa muzyczna seria, która pozwala artystom, którzy wcześniej ze sobą nie nagrywali, odświeżyć swoje utwory i zagrać je w nowym, zaskakującym wydaniu. Kiedy Zalia rozpoczyna utwór „Znowu sam”, w połowie utwór przejmuje go Fukaj, nadając mu zupełnie inny charakter. Po czym zmieniają się rolami – w ramach Red Bull Track Takeover artyści nagrali razem także numer „I nie puszczę” z dyskografii Fukaja.
Oprócz premiery online, obydwu utworów posłuchaliśmy na żywo podczas specjalnego wydarzenia w Poznaniu. Zalia i Fukaj wykonali premierowo „Znowu sam" oraz „I nie puszczę" w wypełnionej po brzegi Młyńskiej 12. Oprócz zagrali też po kilka swoich utworów, a warmup przed koncertem i after party po rozkręcił DJ Noz.
01
Zdjęcia z premiery Red Bull Track Takeover w Poznaniu
„»Znowu sam« jest czymś w formie listu, który został dobrze przemyślany, przepisany na czysto i przeczytany trzy razy na głos z terapeutką. Listu napisanego z miłości i z miłością, ze świadomością i łezką w oku, że to nie my, a ta druga strona nie pozostawiła już nic innego niż po tych wielu nieudanych próbach, po prostu odejść” – tłumaczy znaczenie swej piosenki Zalia.
Dzięki nowej wersji, nie tylko z gościnnym udziałem, ale przede wszystkim z zupełnie nową zwrotką Fukaja, jej utwór nabrał teraz innego wyrazu. Obok słów wyśpiewywanych przez wokalistkę, słyszymy też drugą stronę: „Dziękuję ci za każdą z naszych chwil, każde ze słów / A gdy nam było dobrze, to graliśmy tak jak zespół / Ten nasz stary, ulubionym ja ci chciałem dać się poznać / Ale przez mój gruby pancerz nie wpuściłem cię do środka”. Wszystko jeszcze w towarzystwie dwóch, znakomicie grających zespołów.
Ich energię szczególnie czuć w drugim numerze Red Bull Track Takeover – „I nie puszczę” Fukaja. „Pokaż im! Pokaż im!” - krzyczy do gitarzysty, Makiego (z którym zresztą był u nas w quizie Red Bull Rap & Mat), podkręcając jeszcze swój skład. O tym utworze Fukaj napisał kiedyś na Instagramie: „Nigdy w całej swojej karierze nie byłem tak emocjonalnie związany z jakąś piosenką, jak i również nie byłem tak dumny z finalnego efektu. Ten numer to ucieleśnienie przemiany, jaką przeszedłem. Powiem wam szczerze, nigdy nie byłem tak szczęśliwy tworząc muzykę, jak jestem teraz. Nigdy nie czułem się tak bardzo sobą, jak w tej chwili. Czuję, że odnalazłem siebie i nie chcę już więcej się gubić”. Po sesji Red Bull Track Takeover jeszcze lepiej rozumiemy znaczenie tych słów. Dzięki Fukaj, dzięki Zalia! Oglądamy!
02
Zdjęcia Zalii i Fukaja ze studia Red Bull Track Takeover
03
Zalia & Fukaj „Znowu sam” – cały tekst
Zalia
To nie mogło przecież długo potrwać
Nic nie może dostać się do środka
Próbowałam cię stamtąd wydostać jakiś czas
A ty, zamknąłeś się na klucz
I choć raz do siebie wróć
Naucz zbierać myśli
Bo nie rozumiem żadnej z nich dziś
Znowu sam
Ty wisisz na ostatnim słowie
Znika film
A z nim my
I nie czujesz nic
A to już napisy końcowe
Chociaż mi szkoda wyjść
Fukaj
Znowu leżę sam, no bo sam nie umiem zasnąć
Dobrze wiem, że tam gdzie dziś jesteś, masz tak samo
Ciągle czekam aż znów powiesz mi dobranoc
Klucz do siebie zgubiłem tam, gdzie kiedyś stał nasz salon
Dziękuję ci za każdą z naszych chwil, każde ze słów
A gdy nam było dobrze, to graliśmy tak jak zespół
Ten nasz stary, ulubionym ja ci chciałem dać się poznać
Ale przez mój gruby pancerz nie wpuściłem cię do środka
Mówisz, że choruję na samotność, to jest prawda
No bo żadną z ciemnych myśli nigdy nie chcę cię obarczać
Wolę cierpieć sam jak wariat, tak jak Stańczyk albo Kafka
I przepraszam, bo się miałaś przy mnie śmiać, a nie płakać
Zalia & Fukaj
Znowu sam
Nie ma ciebie, nie ma nas
Wisisz na ostatnim słowie tak jak hak
Znika film, a z nim my
I nie czujesz nic
Wszyscy wyszli z kin
Charlie Sheen
Znowu sam
To już napisy końcowe, lecą w dół
Tak jak łzy z naszych powiek
Znika film
Chociaż mi szkoda wyjść
Szybko się skończyło
Ja i ty
04
Fukaj & Zalia „I nie puszczę" - cały tekst
Fukaj
Powiedz mi, czy znowu nie śpisz
Powiedz mi, czy błądzisz tam, gdzie ja
Znowu napiszesz, że tęsknisz
Dziś spotkamy znów się tam
Ja widziałem twoją twarz na jednej ze ścian
I powiedziała nam, że spotkam cię tam, gdzie zawsze
Tam, gdzie zawsze
Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić
Inie puścić, i nie puścić
Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić
I nie puścić, i nie puszczę
Zalia
Nie śpię, czekam w oknie znów, aż odpiszesz mi
Znowu piszę ci, że tęsknię
Czy znowu sam oglądasz film?
Ty widziałaś moją twarz na jednej ze ścian
I powiedziała nam, że spotkasz mnie tam, gdzie zawsze
Tam, gdzie zawsze
Tam, gdzie zawsze
Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić
I nie puścić, i nie puścić
Tysiąc mil i wszystkie sny są po to, by cię chwycić
I nie puścić, i nie puszczę