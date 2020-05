Red Bull Trasa Życzeń: Daria Zawiałow, Jan-rapowanie i Natalia Nykiel live!

Red Bull Trasa Życzeń to trzy wyjątkowe koncerty online - Darii Zawiałow, Jana-rapowanie i Natalii Nykiel - przy okazji których widzowie mają realny wpływ na ich przebieg. Skoro "trasa życzeń" to... dajemy ci możliwość wyboru wyglądu sceny, na której wystąpi każdy z trójki znakomitych artystów, a także wpływu na to, jakie będą grać utwory!