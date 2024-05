Patoszał wygrywa pojedynki DJ-ów na Red Bull Turn It Up

Red Bull Turn it Up Takiej imprezy jeszcze w Polsce nie było! 4 duety DJ-skie miksowały na żywo kawałki w najbardziej imprezowy sposób, a o tym, kto to robił najlepiej, decyduje na miejscu publiczność.

Red Bull Turn It Up w Krakowie

Naro i Noz, Felipe i Janigunz (jako Patoszał), Mattz Fresh i Andy Patts oraz Blaki Selektah i Taek - czyli ekstraklasa DJ-ów w Polsce -- dostali podczas Red Bull Turn It Up tematy, pod które musieli stworzyć sześciominutowe, jak najbardziej imprezowe i jak najbardziej podobające się imprezowiczom miksy. Publiczność zgromadzona tłumnie w Klubie Studio w Krakowie, decydowała za pomocą otrzymanych opasek LED, kto to robił najlepiej. Pod okiem prowadzącego całą imprezę Suwaka i dbającego o odpowiedni klimat SL-a (w roli Supervising DJ-a), graliśmy tak trzy rundy, a po nich wielki finał, w którym najlepsi okazali się Felipe i Janigunz, czyli Patoszał. W decydującym starciu pokonując Noza i Naro.

