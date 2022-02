Dlaczego Valparaíso jest najlepszą miejską trasą zjazdową na świecie?

Nie bez powodu, wszyscy fani sportów rowerowych kochają ściganie po miejskich trasach zjazdowych. Zawody w urban downhillu są nieprawdopodobnie efektowane, charakteryzują się niepowtarzalną atmosferą i zawsze dostarczają nam niezwykłych emocji.

Sezon 2022 rozpoczął się od zawodów Red Bull Monserrate Cerro Abajo, organizowanych w Bogocie . Najlepsi zawodnicy z całego świata ścigali się po najdłuższej na świecie (ponad 2 km) miejskiej trasie zjazdowej. Do pokonania mieli setki schodów, kilkanaście dodatkowych drewnianych przeszkód i kilka naprawdę konkretnych dropów.

Czy doczekamy się muralu z Pedro Burnsem? © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Emocje po pierwszych zawodach nie zdążyły jeszcze opaść, a my już przenieśliśmy się do Chile, by pościgać się po najbardziej widowiskowej (ale odrobinę krótszej niż Monserrate) trasie w Valparaíso. „To naprawdę wielka rzecz! Każdy rowerzysta słyszał o tym wyścigu. Udział w nim to niezwykłe przeżycie, bo atmosfera jest nie do podrobienia!” - komentował lokalny wyjadacz, Pedro Burns.

Zawody zostały zaplanowane na 27 lutego

Trasa poprowadzona po ulicach miasteczka portowego jest bez dwóch zdań jedną z najbardziej widowiskowych na świecie. Najstarsza dzielnica, w której finiszują zawodnicy została nawet wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od startu do mety jest mniej więcej 2,4 kilometra. Konstruktorzy przeszkód podają, że poza dodatkowymi, zbudowanymi z drewna elementami, riderzy muszą poradzić sobie z dokładnie 1 605 schodami i kilkoma naturalnymi dropami, które niejednokrotnie przebiegają przez domy lokalnych mieszkańców.

„To jakiś hardcore. Masz wrażenie, że wszyscy kibice wokół chcą widzieć gleby i krew. Trzymanie nerwów na wodzy ma w przypadku tego wyścigu naprawdę kluczowe znaczenie” - komentował Burns, który przeprowadził nas przez całą trasę w Valparaíso.

Zaczynamy od Schodów!

Pedro Burns: „Start znajduje się w najwyższym punkcie miasta. Trzeba rozpocząć od naprawdę konkretnego sprintu, po którym wpada się na kilka różnych sekcji ze schodami. Na schodach możesz kombinować z różnymi pomysłami – niektóre da się przeskoczyć, a inne trzeba stłumić. Cały problem polega na tym, że jedziemy naprawdę bardzo szybko i musimy bardzo dobrze wstrzelić się z hamowaniem. W niektórych miejscach jest naprawdę ślisko i brakuje przyczepności. Gdy do tego wszystkiego dołożymy ciasne zakręty, robi się naprawdę niebezpiecznie…"

Tak wyglądają naprawdę ciasne zakręty! © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

Rozkręcamy się na szybkich "prostych"

Pedro Burns: „Później wpadasz na szybkie proste, na których przeskakujesz nad całymi rzędami schodów. Moim zdaniem to najtrudniejsza sekcja na całej trasie, bo (znów) jest bardzo szybko i bardzo ciasno. Po jednej stronie ściana, po drugiej poręcz, a na środku my, lecący kilkadziesiąt kilometrów na godzinę przez betonową dżunglę. Trzeba naprawdę dobrze trafić z timingiem. No i co bardzo ważne, w tym miejscu lepiej się nie przewracać…”

Nie mam miejsca na najmniejszy błąd. © Fabio Piva/Red Bull Content Pool Stromo, szybko, ciasno - tak wygląda ściganie w Valparaiso © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Nie ma jak w domu

Wspominaliśmy już, że część trasy przebiega przez mieszkania lokalsów? Jeśli nie, to wspominamy, jeśli tak, to przypominamy, bo według nas to mega kozacka sprawa.

„Trasa wije się w dół, aż nagle przejeżdżamy po dachu jednego z budynków. Później szybki drop w dół i przejazd prosto przez czyjeś mieszkanie! Z domu wylatuje się z powrotem na trasę. Na czas zawodów organizatorzy pozbywają się drzwi, które mogłyby utrudnić pokonanie 3-metrowego dropa. Ten element jest przez mieszkańców Valparaíso nazywany La Casa Azul. To jedno z najbardziej efektownych i charakterystycznych miejsc na trasie."

Prosto przez korytarz! © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool I hop w dół! © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Maneta w dół

Pedro Burns: „Kolejna sekcja to miks technicznych przeszkód i szybkich prostych. Trzeb puścić heble i jechać tak szybko jak to możliwe. Trochę przypomina mi to sekcję MotoGP, bo trzeba nabrać naprawdę dużo prędkości, która przyda się w sekcji z hopami. Wielkie loty, konkretne dropy i manetka odkręcona w dół – to właśnie miejskie ściganie!”

Gdy masz szansę - pedałuj jak wściekły! © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

Mięśnie zaczynają płonąć

Ale to jeszcze nie koniec! Organizatorzy imprezy dbają o to, by od startu do mety zawodnicy mieli co robić.

Pedro Burns: "Przed finałowym odcinkiem zawsze czeka na nas jakiś konkretny drop, a w sezonie 2018 budowniczy dołożyli jeszcze drewniany wallride, z którego trzeba się wybić i przelecieć mniej więcej 5, 6 metrów. Jak łatwo się domyślić, lądowanie z drewna było dość niewielkie, więc przeszkoda sprawiała nam sporo trudności."

Wallride'y wyglądają na łatwe, ale wcale takie nie są... © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Meta

Pedro Burns: "W trakcie końcowego sprintu przelatujemy przez środek kontenera i kierujemy się na ostatniego dropa, z którego zeskakuje się prosto do mety. Gdy kończysz swój przejazd i słyszysz doping kilku tysięcy fanów, czujesz się najlepiej na świecie!"

Zobacz POV z przejazdu tą trasą w wykonaniu Pedro Ferreiry z Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019:

