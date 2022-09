Zobacz, jak 9 topowych klubów i barów robi 1 epicką imprezę

Śmiga po sieci zabawny mem: “gdy zamiast do klubu idziesz do takiego klubu, w którym jest dziewięć klubów”. Na obrazku głowa prawie pęka, w tle kosmos nie do ogarnięcia. Dobrze to oddaje zdziwienie osób, gdy słyszą, że zbliża się impreza, na której będzie… dziewięć imprez naraz. Ale takie jest właśnie wydarzenie Red Bull Warsaw Unlocked , które zgodnie z nazwą “odblokowuje” tryb imprezowy, jak nigdy wcześniej.

O co w tym chodzi? Tylko 23 i 24 września, pod jeden adres przenosi się 9 topowych warszawskich barów i klubów , by rozkręcić największą imprezę w mieście. Magii wydarzeniu dodaje fakt, że przenoszą się one na kultową ul. Kredytową 9, gdzie parę lat temu odbywały się legendarne imprezy w stolicy. Ta też taka będzie.

Każdy poziom kamienicy będzie tętnił innym, kolorowym życiem. Kluby i bary będą mieć swoje wyznaczone i specjalnie zaaranżowane strefy, a obok ich bogatej oferty, na uczestników czekać będą dodatkowe niespodzianki: m.in. specjalne miejsce, gdzie odmienisz swoją imprezową stylizację, zrobisz szybki tatuaż, zgarniesz specjalny, święcący kubek w strefie Red Bulla oraz oczywiście posłuchasz muzyki. Podczas Red Bull Warsaw Unlocked zagra 40 artystów , prezentujących wszystko, co najlepsze, w muzyce hip-hop i klubowej. Pełen lineup sprawdzisz na tej stronie , w tym artykule natomiast poznasz lepiej kluby i bary, które 23 i 24 września zrobią ci na Kredytowej 9 największą imprezę w mieście.

01 newonce.bar

Miejsce stworzone przez dobrze znaną redakcję serwisu internetowego i radia newonce. Wymyślone jako połączenie baru i popularnego studia radiowego, gdzie od początku odbywały się najgłośniejsze imprezy dj-skie, ale nie tylko. Kiedy newonce.bar się otwierał, jego założyciele mówili: “Chcemy, żeby to miejsce było bardzo elastyczną przestrzenią. Chcemy tu realizować różne nowoczesne, multimedialne projekty. Zależy nam bardzo, żeby to miejsce było inne niż cokolwiek, co wcześniej widziało to miasto”.

Pomaga w tym z pewnością lokalizacja. Na co dzień newonce.bar serwuje drinki w modernistycznym budynku z 1952 roku, od strony dziedzińca może wykorzystywać wielki, ponad 3,5-metrowy ekran, który umożliwia wyświetlanie różnych filmów czy animacji, tym samym zmieniając wygląd miejsca.

Na czas Red Bull Unlocked newonce.bar rozstawi się na Kredytowej 9 w specjalnie na tę okazję zaaranżowanej przestrzeni i oprócz znanych ze swojej oferty drinków, zaserwuje też sporo dobrej muzyki. W barze zagrają Kotojeleń, Zeppy Zep, Borucci, Kagz, 33Szczepan i Niko P.

02 Zamieszanie

Ten koktajl przyjemnie zamiesza ci w głowie! Od kilku dobrych lat serwuje przy warszawskiej palmie znakomite napoje mieszane, zgodne z formułą RTD – Ready To Drink. Ale ten skrót można tłumaczyć też inaczej, bo w Zamieszaniu Robią To (naprawdę) Dobrze! Możesz się o tym przekonać na co dzień w lokalu usytuowanym w samym centrum stolicy, ale także w ramach naszego wydarzenia Red Bull Unlocked, gdzie czekać będą na ciebie najlepsze “zamieszane” mikstury.

“Na pięciu kranach zaserwujemy nasze autorskie evergreeny” – zaprasza Karol Kolenda z Zamieszania. Jego historia z tym miejscem zaczęła się ponad osiem lat temu, kiedy zaczął w Zamieszaniu pracę jako kierownik zmiany. Po dwóch latach objął stanowisko menedżera, a “dziś razem z Maciejem i Jaszolem dowodzimy tym statkiem, razem z naszą mega świtą”.

To, co wyróżnia Zamieszanie na mapie Warszawy, to według Karola “niewątpliwie nienadęta atmosfera, niewykorzystany nigdzie indziej na tę skalę koncept Ready To Drink oraz jeden z większych ogródków letnich w tym mieście”. Jak podkreśla, Zamieszanie to koncept, który narodził się z pasji do cocktaili, w czasie kiedy były one wciąż niezbyt popularne. Ludzie zdecydowanie częściej sięgali po szeroko rozpoznawalne marki mocnego alkoholu, wina lub piwa. W przypadku tych pierwszych, chcieli je najczęściej łączyć z mikserami, obawiając się nieznanych smaków, mało kto wtedy słyszał o pisco, grappie czy amaro.

“My postanowiliśmy im tę wiedzę przekazać w najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób: organoleptycznie. Jako że nasze produkty są miksowane w dużych ilościach (często przygotowujemy ponad 40 litrów jednego cocktailu, który następnie trafia do butelek lub kegów), pozwala nam to zaprezentować je naszym gościom na barze i na podstawie ich empirycznych doświadczeń, podjąć świadomy wybór. Działa to również w wypadku wyżej wspomnianych, mniej na polskim rynku popularnych produktów. Staramy się umożliwić gościom sampling, szerząc zarówno wiedzę o kategoriach alkoholi, konkretnych markach, jak i pogłębiając świadomość miksologiczną naszych odbiorców”. Brzmi ciekawie? Ciekawe będzie też Zamieszanie na Red Bull Warsaw Unlocked.

Zamieszanie © Zamieszanie

03 Jasna 1

Jasna 1 to usytuowany w samym centrum Warszawy klub, który powstał w 2017 roku w okresie renesansu polskiej sceny muzyki elektronicznej, który aktywnie wspiera lokalnych artystów, promotorów i kolektywy didżejskie. Był odpowiedzią na ówczesny brak miejsca w stolicy, które chciałoby zająć się popularyzacją różnych gatunków muzycznych, a przede wszystkim ludzi, którzy nie potrafili odnaleźć się w klubowej przestrzeni Warszawy.

„Na Jasnej pracuję od samego początku, więc doskonale pamiętam pierwszą imprezę” - wspomina Jędrzej Kowalczyk, art director Jasnej 1, na klubowej scenie świetnie znany jako Kovvalsky. „Pamiętam, jak na kilka minut przed otwarciem montowaliśmy drzwi w toaletach. Otwierając ten klub, wszystkiego uczyliśmy się na błędach. Jasna od tego czasu przeszła niesamowitą metamorfozę na wielu płaszczyznach”.

Dzisiaj, jak podkreśla Jędrzej, Jasna to miejsce pełne tolerancji i muzycznego eklektyzmu. „Staramy się uczyć naszych odbiorców słuchania zróżnicowanej muzyki elektronicznej, nie popadając za bardzo w muzyczne trendy oraz kulturalnej zabawy, która pozwala każdemu z naszych gości na pełną swobodę i poczucie bezpieczeństwa. Naszym głównym celem jest tworzenie wiernej i świadomej klubowej społeczności, która bezgranicznie wierzy w nasze muzyczne wybory i nie potrzebuje wielkich nazwisk, żeby co tydzień do nas wracać. Usłyszymy tu prawie wszystkie rodzaje muzyki elektronicznej: od techno, house, przez disco, electro, d’n’b, po niedzielne sesje z muzyką ambientową”.

Klub od samego początku mocno identyfikuje się ze środowiskiem LGBTIQ+, organizując np. co roku oficjalne afterparty po warszawskiej Paradzie Równości. Jędrzej: „Bardzo zależy nam na zróżnicowanej publiczności, do klubu może wejść praktycznie każdy, kto będzie w pełni szanował pozostałych uczestników imprezy”.

Podczas Red Bull Warsaw Unlocked Jasna też będzie się wyróżniać. W innych lokalach, które biorą udział w naszej imprezie, słychać będzie modną miejską muzykę, z mainstreamu, przestrzeń Jasnej pozostanie natomiast, jak podkreśla Jędrzej, „domem undergroundowej muzyki elektronicznej”. Przez dwie noce zagrają w nim: MKO, Ola Teks, Cyryl (piątek, 23.09) oraz Olivia, Pitti Schmitti i Kovvalsky (sobota, 24.09).

Jasna1 © Helena Majewska

04 Pavilon Concept

Pavilon Concept, czyli skupisko małych pawilonów przy Nowym Świecie, tworzących otwarty kompleks barowy w samym sercu Warszawy. Co noc, świetni barmani goszczą tam lokalesów, studentów i turystów. Nie trudno w tej przestrzeni znaleźć coś dla siebie, bo każdy z konceptów jest inny. Komix przyciąga fanów superbohaterów, Cynamon ma nieco czarną duszę, Nocny Pavilon wręcz przeciwnie, jest neonowo-cukierkowy, Ginger – rodem z lat 20. jest ginspotem a Cheers - shotbarem w klimacie boho.

“Historia Pawilonów sięga lat 70., gdy wybudowano je pod sklepy i zakłady rzemieślnicze. Gdy nastały tak modne dziś lata 90. pojawiły się tu sklepy: rowerowy i dla grafficiarzy, co mocno przyciągnęło ówczesną warszawską młodzież. Potem to już tylko otwierały się kolejne i kolejne bary, które dziś tworzą niepowtarzalne zagłębie klubowe” – wspomina Monika Błocka, reprezentująca Pavilon Concept.

Dziś idzie się w Warszawie na Pavilony, bo ma się przy tym pewność, że zawsze kogoś tam się spotka. “Pavilony są tak popularne, bo mają najlepszą możliwą lokalizację w stolicy” – podkreśla Monika. “Jesteśmy jednocześnie beforem, imprezą i afterem w tym mieście”.

Podobną rolę Pavilon Concept może też pełnić podczas Red Bull Warsaw Unlocked. 23 i 24 września na Kredytowej 9 każdy będzie mógł w dowolnej chwili do niego wpaść i skorzystać z bogatej oferty. “Przygotowaliśmy dużo drinków z Red Bullem, kilka klasyczków i 5 specjalnych drinków od każdego z naszych lokali. Power Mojito od Komixu, Pomarańczowe Whisky od Cheersa, Elektrycznego Screwdrivera od Nocnego Pavilonu, Fast & Fire od Cynamonu i La La Land z Gingera”. Czuj się zaproszona, zaproszony!

Pavilon Concept © Pavilon Concept

05 Wir

Położony po lewej stronie Wisły, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim i naprzeciw plaży „Poniatówka”, WIR tętni życiem stolicy przez całą dobę. W ciągu dnia funduje wyborny chillout, sporty wodne, łodzie i wyśmienitą gastronomię. Wieczorami odpala kino, muzykę od najlepszych DJ-ów i świetny cocktail bar. Zgodnie ze swoją nazwą, Wir wciąga w dobrą zabawę. Przekonasz się o tym także podczas Red Bull Warsaw Unlocked.

To właśnie w przestrzeni Wiru w piątkową noc zagra Atutowy ze swoimi ziomalami: Miłym ATZ, Gedzem i DJ Simple . Podczas jednego showcase’u masz okazję zabawić się z jednymi z najlepszych polskich producentów, raperów i didżejów hiphopowych. A drugiego dnia, w sobotę, poprawić to jeszcze przy muzyce elektronicznej serwowanej przez duety: Mentalcut + Basy Tropikalne, Phatrax + Ola666 oraz Lua Preta.

WIR © WIR

Brush 2.0

Nie ma dobrej imprezy bez porządnej muzyki, ale, umówmy się, na imprezie trzeba też jakoś wyglądać. Podczas Red Bull Warsaw Unlocked na uczestników będzie czekać na Kredytowej 9 specjalna strefa, w której odmienią swoją imprezową stylizację (np. dzięki tooth gem, czyli tymczasowej biżuterii nazębnej) albo zrobisz szybki tatuaż. Panów do swojej przestrzeni zaprosi jeszcze Brush 2.0, czyli jeden z pierwszych barber shopów w Polsce, który kiedyś powstał w Łodzi, a potem otworzył też swoją siedzibę w Warszawie.

Ale Brush to nie tylko najlepsze cięcia i barberskie mistrzostwo – w swoim lokalu oferuje również koktajl bar i świetne drinki. I jednego, i drugiego będzie można spróbować przez dwie noce podczas Red Bull Warsaw Unlocked.

Brush 2.0 © Brush 2.0

06 Teatro Cubano

Muzyka i klimat Hawany w sercu Warszawy? Tak, dobrze trafiłeś/aś. Teatro Cubano to miejsce, które oferuje w stolicy 3 parkiety taneczne i 5 barów, przy których doświadczysz kubańskiego klimatu delektując się drinkami Havana Club Mojito i Cuba Libre. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy szukają zabawy przy gorących, karaibskich rytmach.

Kiedy Teatro Cubano otwierało się w stolicy, jeden z tabloidów tak ogłaszał to z ekscytacją: “Ach co to był za wieczór! W samym sercu Warszawy powstał klub, którego w stolicy jeszcze nie było. Teatro Cubano to miejsce przesiąknięte latynoskimi dźwiękami”. Koncept przyszedł do Warszawy z Krakowa, gdzie klub i restauracja inspirowana Karaibami sprawdziła się świetnie. Właściciele zachęceni ogromnym sukcesem lokalu przy Rynku Głównym w Krakowie, postanowili otworzyć podobne miejsce w stolicy. Znowu z powodzeniem,

Ten jeden z najbardziej znanych lokali na rozrywkowej mapie Warszawy, rozgrzeje też przestrzeń Red Bull Warsasw Unlocked. W klimat Hawany przeniosą nas grający w jego przestrzeni: Ed Szynszyl, Eddy Aguero, Alex Baxter i MyKelo.

Teatro Cubano © Teatro Cubano

07 SingSing Warsaw

Zamknij oczy i wyobraź sobie ciepło słońca, rytm miasta, blask neonów i zapach nocy. A teraz otwórz oczy. To miejsce jest tuż obok ciebie. Dzięki SingSing Warsaw nie musisz lecieć na drugi koniec świata, by poczuć ten niepowtarzalny, egzotyczny klimat.

“SingSing to koncept day&night typu Asian tapas, cocktail bar & café. Tutaj kuchnia dalekowschodniej Azji łączy się z barem inspirowanym egzotycznymi smakami i aromatami. Imponujące, przestronne wnętrza, blask neonów i rytm miasta to znaki rozpoznawcze projektu, które budują oryginalną, charakterystyczną atmosferę” – mówi nam Agata Jaworowska, która z ekipą kreatywnych ludzi z całego świata u boku, pracuje w rytm azjatyckiej muzyki, smaków i zapachów.

Za dnia SingSing Warsaw stanowi stylowe miejsce na lunch, obiad, kawę, czy spotkanie towarzysko-biznesowe. Jednocześnie aura lokalu pozbawiona jest wszechobecnego zadęcia, co sprzyja spędzaniu czasu w sposób swobodny i po swojemu. A wieczorami… “lokal zmienia się w tętniące życiem do późnych godzin nocnych centrum rozrywkowe z autorskimi koktajlami i pysznym jedzeniem w tle. Całą atmosferę spaja muzyka na żywo. Sing Sing stawia tu na różnorodność, z której stał się już znany – eklektyczne dźwięki cieszą gości podczas występów bandów oraz zarażają taneczną energią, wybrzmiewając z dj setów” – dodaje.

Tego wszystkiego będzie można zasmakować także podczas Red Bull Warsaw Unlocked, gdzie SingSing będzie mieć swoją przestrzeń. Agata już teraz zaprasza na popisowe klasyki, przyrządzane pod czujnym okiem naszego szefa kuchni. “Ayush Sharma Ghimire jest Nepalczykiem, który swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał na terenach wielu krajów – od rodzimych stron, przez Australię, Hiszpanię, Anglię, aż po Polskę. Nie obce mu są smaki z całego świata, jednak jego konikiem jest zdecydowanie kuchnia azjatycka – czyli jesteśmy w domu! To niezwykle utalentowany człowiek, który nie tylko wkłada w przyrządzane potrawy serce, ale potrafi również dzielić się swoją wiedzą z kucharzami SingSing. I trzeba przyznać, że robi to z fenomenalną swobodą!”.

Na Red Bull Warsaw Unlocked zaserwuje azjatycki street food, m.in. green summer rolls, bao z kurczakiem, różnorodne zestawy sushi oraz unikatowe burgery UFO – niezwykle popularne w Azji, ale trudne do zamówienia (i skosztowania!) w Polsce. “Jesteśmy jedynym lokalem w Warszawie, który przyrządza je bez mrugnięcia okiem!” – zachęca Agata. Żal nie spróbować!

SingSing Warsaw © SingSing Warsaw

08 Hocki Klocki

Jedno z najbardziej popularnych latem miejsc nad Wisłą, mocno tętniące życiem i oferujące szereg różnorakich atrakcji. Są dj sety, są koncerty, spotkania, fantastyczna atmosfera. W 2019 roku Hocki Klocki przeniosły się na prawy brzeg Wisły i od tamtej pory stały się częścią kompleksu Lunapark. Na czas nocy 23 i 24 września będą też częścią Red Bull Warsaw Unlocked. I to jaką częścią!

W przestrzeni Hocków Klocków zabrzmią najmodniejsze miejskie rytmy. W piątek imprezę tam rozkręcą: Flirtini, DJ NOZ, DNTRT, Tycjana i Spisek Jednego. W sobotę: I Say Mikey, DNTRT, Sound Rebellion, Vinylstealer, Kuvau + Hania Koczewska oraz Maria Bros.

“Zapowiada się ogień! I powrót do Miłości <3” – stwierdził Spisek Jednego. Dla tych, którzy nie pamiętają, warto wspomnieć, że Miłość to legendarne miejsce, które działało na Kredytowej 9. Razem z Hockami Klockami, zaproszonymi do ich strefy DJ-ami oraz innymi lokalami, wracamy tam teraz z imprezą, jakiej jeszcze w Warszawie nie było.

Zobacz, jak wyglądały imprezy Red Bull Unlocked na świecie

09 Ale to nie wszystko!

Poza 9 klubami i barami, które na dwie noce przeniosą się na Kredytową 9, pod tym adresem na imprezowiczów czekać jeszcze będzie dodatkowa strefa z muzyką – Red Bull Hub - w której zagrają: ZuzaOK, Neen Nah, DJ SL i Krzysztof Polak. Znajdziesz w niej także nasze specjalne, świecące kubki oraz spróbujesz nowych smaków Red Bulla.

Tej nocy z nami nie prześpisz. Ale spotkasz fantastycznych ludzi, posłuchasz świetnej muzyki, dobrze zjesz i popijesz. 23 i 24 września nie musisz jeździć i szukać miejsca dla siebie – najlepszą rozrywkę w ramach jednej imprezy dostarczy ci Red Bull Warsaw Unlocked.