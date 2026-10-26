Z Poznania do Miami! Patryk „J0k3r7x” Siajkowski wygrał Red Bull Wings Cup

Dwa dni rywalizacji, 16 finalistów i tylko jeden bilet do Miami. Podczas Poznań Game Arena poznaliśmy zwycięzcę polskiej edycji Red Bull Wings Cup. Najlepszy okazał się Patryk "J0k3r7x” Siajkowski, który w styczniu 2027 roku będzie reprezentował nasz kraj podczas światowego finału turnieju w Miami.

Dwie drogi do finału. Jeden zwycięzca

Przez ostatnie tygodnie gracze EA SPORTS FC 27 z całej Polski rywalizowali o możliwość występu na Poznań Game Arena. A było o co walczyć. Zwycięzca krajowych rozgrywek zapewniał sobie bowiem bilet na światowe finały, które odbędą się w Miami.

Gracze do finałowej rywalizacji podczas PGA mogli dostać się dwiema ścieżkami. Pierwszą była Liga Otwarta, w której uczestnicy mierzyli się w pojedynkach jeden na jednego w trybie Ultimate Team. Druga, Liga Uniwersytecka, skierowana była do studentów rywalizujących w trybie Rush.

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Zobacz zdjęcia z finałów polskiej edycji Red Bull Wings Cup:

Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol Red Bull Wings Cup © Michał Konkol

Ostatecznie do krajowych finałów awansowało 16 zawodników, po ośmiu z każdej kategorii. W piątek, 23 października, poznaliśmy zwycięzcę Ligi Uniwersyteckiej, którym został Mateusz "Zbiegu” Zbieg. Dzień później triumfatora wyłoniła Liga Otwarta.

Najlepszy w niej okazał się Patryk „J0k3r7x” Siajkowski, który w finale pokonał Maksymiliana "Zalewskyy'ego” Zalewskiego. Tym samym poznaliśmy obu zawodników, którzy mieli stoczyć decydujący pojedynek o końcowy triumf.

Dwa mecze, dwa zwycięstwa i bilet do Miami!

W ostatecznym starciu "J0k3r7x" nie pozostawił rywalowi większych złudzeń. Pierwszy pojedynek zakończył się jego zwycięstwem 4:1, a w drugim przypieczętował triumf wynikiem 1:0.

Tym samym to właśnie Patryk Siajkowski został zwycięzcą polskiej edycji Red Bull Wings Cup i zapewnił sobie miejsce w światowym finale.

PLKD i J0k3r7x podczas Red Bull Wings Cup 2027 © Adam Łakomy Quotation PLKD będzie towarzyszyć J0k3r7xowi podczas finałów w Miami

"To naprawdę wielkie emocje i teraz też wielka radość. Czuję, że to był najlepszy turniej w jakim miałem okazję brać udział. Widzimy się w Miami!” – mówił po zwycięstwie J0k3r7x.

Nie tylko turniej. Gamingowe święto na PGA

Red Bull Wings Cup był jednak czymś więcej niż samą rywalizacją o wyjazd na Florydę. Przez cały weekend na fanów wirtualnego futbolu czekało multum atrakcji.

Były to między innymi stanowska Free2Play, umożliwiające grę w EA SPORTS FC 27, a także spotkania z czołowymi polskimi twórcami związanymi z serią od EA SPORTS. Wśród nich nie zabrakło rzecz jasna PLKD, który także uda się do Miami wraz ze zwycięzcą całego turnieju.

Dodatkowe atrakcje przygotowali partnerzy wydarzenia. Dzięki aktywacji Visa uczestnicy mogli zdobyć i spersonalizować koszulki inspirowane Red Bull Wings Cup, natomiast Media Expert zadbał o sprzęt niezbędny do rozegrania turnieju.

Następny przystanek: Miami!

I choć polska edycja Red Bull Wings Cup dobiegła końca, dla jej zwycięzcy to dopiero początek przygody.

W styczniu 2027 roku Patryk "J0k3r7x” Siajkowski poleci do Miami, gdzie zmierzy się z najlepszymi zawodnikami wyłonionymi w krajowych eliminacjach z całego świata.

Co istotne, światowy finał nie ograniczy się wyłącznie do gry na wirtualnych boiskach. Organizatorzy zaplanowali bowiem też prawdziwe piłkarskie wyzwania, między innymi na Nu Stadium, czyli stadionie, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa drużyna Interu Miami z Leo Messim na czele.

Czy zwycięzca z Poznania powtórzy sukces również na światowej scenie? Przekonamy się już w styczniu!