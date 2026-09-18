Red Bull Wings Cup rusza w Polsce. Stawką finał w Miami

Jak wiadomo, każdy gracz EA SPORTS FC jest przekonany, że spokojnie poradziliby sobie w każdym turnieju, a tylko czasem hamuje go brak szczęścia. Teraz natomiast nadarza się okazja, żeby to zweryfikować! Przy okazji premiery EA SPORTS FC 27 rusza także Red Bull Wings Cup, którego stawką jest wyjazd na światowy finał rozgrywany na stadionie Interu Miami!

Zanim jednak ktokolwiek zapewni sobie bilet do Stanów, najpierw będzie musiał przejść przez krajowe eliminacje. Te natomiast podzielone zostały na dwie odrębne ścieżki, które zbiegną się razem podczas polskich finałów na PGA.

01 Dwie drogi do krajowego finału

Pierwszą z dróg, jaką możecie się dostać do finałów na PGA będzie Liga Otwarta, która wystartuje 28 września. W niej zawodnicy mierzyć się będą w Ultimate Team w formule Bo1. Co ważne, eliminacje w Lidze Otwartej prowadzone będą za pośrednictwem PlayStation Tournaments oraz FACEITa.

I to tyle. Nie ma żadnych dodatkowych wymagań. Nie trzeba mieć też żadnego turniejowego doświadczenia. Wystarczy wejść do turnieju i sprawdzić, jak naprawdę prezentuje się nasz poziom.

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Druga ze wspomnianych ścieżek to z kolei Liga Uniwersytecka. W październiku, na największych uczelniach w Polsce pojawią się specjalne strefy, w których studenci będą mogli rywalizować w trybie Rush.

W obu przypadkach cel jest jednak jeden - znaleźć się w najlepszej ósemce w swojej kategorii, która powalczy o wygraną podczas Poznań Game Arena 2026.

02 PLKD w poszukiwaniu talentów

Najlepszy polski zawodnik do Miami nie poleci jednak sam. Wraz z nim na Florydę uda się także PLKD. Jeden z najpopularniejszych polskich twórców w branży gier spod szyldu EA SPORTS będzie żywo zaangażowany w poszukiwanie talentów na naszej scenie EA FC.

"W Red Bull Wings Cup każdy ma szansę zaprezentować swoje umiejętności, niezależnie od tego, czy rywalizuje na co dzień profesjonalnie, czy gra dla przyjemności. Stawka jest wyjątkowa, bo w grze jest nie tylko tytuł mistrza Polski, ale też wyjazd na światowe finały do Miami. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto wywalczy sobie miejsce wśród najlepszych. Wierzę, że mamy w Polsce wiele ukrytych talentów” - powiedział YouTuber.

03 Przez Poznań do Miami

Jak już wspomnieliśmy, dwie ścieżki - Liga Otwarta oraz Uniwersytecka - to jedynie pierwszy etap na drodze do wielkiego międzynarodowego finału w Miami. Najlepsi gracze zmierzą się bowiem podczas Poznań Game Arena organizowanego w dniach 23-25 października.

Do decydującego etapu awansuje 16 zawodników: ośmiu najlepszych graczy Ligi Otwartej oraz ośmiu reprezentantów Ligi Uniwersyteckiej.

PLKD © Red Bull

To nie będzie już gra w zaciszu własnego pokoju czy na terenie znanej uczelni. Tutaj gracze wystąpią przed żywą publicznością, by ostatecznie rozstrzygnąć, kto zasługuje, by reprezentować Polskę podczas międzynarodowych finałów.

Rzecz jasna, wszystkie najważniejsze mecze będzie można śledzić również online na kanałach PLKD na YouTube oraz Twitchu, dzięki czemu esportowych emocji nie zabraknie także widzom przed ekranami.

Ostatecznie, zdobywca tytułu mistrza Polski, który zostanie wyłoniony w wielkim finale pomiędzy triumfatorem Ligi Otwartej i Ligi Uniwersyteckiej, dołączy do zwycięzców z ponad 80 krajów podczas Światowego Finału Red Bull Wings Cup, który odbędzie się w styczniu 2027 roku w Miami. Finałowa rywalizacja na stadionie Interu Miami połączy rozgrywkę w EA SPORTS FC z fizycznymi wyzwaniami piłkarskimi, tworząc wyjątkowe widowisko dla najlepszych graczy świata.