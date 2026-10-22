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Z Poznania do Miami! Wielki finał Red Bull Wings Cup już w ten weekend
16 zawodników, dwa dni rywalizacji i jeden bilet do Miami! Podczas Poznań Game Arena najlepsi gracze Red Bull Wings Cup powalczą o możliwość reprezentowania Polski na światowej scenie.
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Tysiące rozegranych spotkań, setki strzelonych bramek i tylko jeden bilet do Miami. Już 23 i 24 października podczas Poznań Game Arena poznamy zwycięzcę polskiego finału Red Bull Wings Cup, który będzie reprezentować nasz kraj podczas światowych finałów w Miami!
16 zawodników, dwie drogi i jeden zwycięzca
Do krajowego finału Red Bull Wings Cup prowadziły dwie odmienne ścieżki. Pierwszą z nich była Liga Otwarta, w której gracze rywalizowali w pojedynkach jeden na jednego w Ultimate Team. Bez względu na turniejowe doświadczenie każdy mógł spróbować swoich sił i udowodnić, że zasługuje na miejsce wśród najlepszych.
Druga ścieżka dedykowana była studentom i prowadziła poprzez rywalizację na uczelniach. W ramach Ligi Uniwersyteckiej studenci walczyli o awans podczas specjalnych turniejów rozgrywanych w trybie Rush.
Teraz natomiast najlepsi z obu tych dróg spotkają się w Poznaniu. Do krajowych finałów awansowało po ośmiu najlepszych reprezentantów każdej ligi.
I tak, w piątek, 23 października, poznamy triumfatora Ligi Uniwersyteckiej, natomiast dzień później wyłoniony zostanie zwycięzca Ligi Otwartej.
To jednak nie koniec emocji. Najlepsi zawodnicy obu kategorii staną następnie naprzeciw siebie w bezpośrednim starciu, które wyłoni reprezentanta Polski na światowy finał Red Bull Wings Cup.
Wszystkie mecze finałowe zostaną rozegrane w formule Kick Off 95, w której każdy zawodnik na boisku ma ocenę 95. Tym samym o końcowym sukcesie zadecydują przede wszystkim umiejętności samych graczy. Nie będzie już miejsca na wymówki dotyczące słabszego składu czy przewagi rywala wynikającej z posiadanych kart.
Miami czeka. PLKD również!
Ostateczny triumfator polskich rozgrywek w styczniu 2027 roku poleci do Miami, gdzie spotkają się zwycięzcy krajowych turniejów z całego świata. Na Florydzie esportowa rywalizacja zostanie dodatkowo połączona z prawdziwymi wyzwaniami piłkarskimi, a część wydarzenia odbędzie się na stadionie Interu Miami.
PLKD uda się wraz ze zwycięzcą do Miami
Co więcej, polskiemu reprezentantowi podczas wyjazdu będzie towarzyszył PLKD, jeden z najpopularniejszych content creatorów w Polsce związanych z serią EA SPORTS FC.
Sam PLKD pojawi się również podczas Poznań Game Arena. W strefie Red Bulla kibice będą mogli nie tylko śledzić finałowe pojedynki, ale także spotkać popularnych twórców i skorzystać z atrakcji przygotowanych dla fanów futbolu oraz gamingu.