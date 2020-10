Red Bull Worlds Simplified - stream z League of Legends dla nowicjuszy!

Z oglądania Worldsów nie warto więc rezygnować - nawet jeśli znasz się mało na grze prosów i bliżej ci do przysłowiowego "nooba". W trakcie transmisji Red Bull Worlds Simplified zostaną wyjaśnione każde kwestie mogące sprawiać problemy laikom - ułatwią to wnikliwe relacje i analizy przed- i pomeczowe, które zrozumie każdy nowicjusz League of Legends. W dodatku podczas transmisji pojawi się kilku wyjątkowych gości ze świata gier wideo!

