Wsiądź na rower i pomóż nam wygrać Red Bull Wyścig z Księżycem!

Przez cztery tygodnie, na rowerach będziemy ścigać się z Księżycem. W tym czasie największy satelita naszej planety pokona około 2 413 402 km. My musimy przejechać więcej. Ale spokojnie. Żeby zdobyć odznakę klubu Red Bull Polska na Stravie za udział w Red Bull Wyścig z Księżycem wystarczy osiągnąć cel indywidualny i przez cały miesiąc pokonać korzystając z roweru 50 km na świeżym powietrzu. To tylko 12 km na tydzień, albo trochę ponad 1,5 km dziennie. Dasz radę! To co, pomożesz nam wygrać ten wyścig?