Red Bull X-Alps 2021: Maurer znów wygrywa, Gierlach dziewiąty!

Polak razem z grupą innych pięciu zawodników walczył do końca o pozycję w Top 10. Ostatnią noc spędził w górach, by móc z samego rana wystartować na paralotni. W ostatnią dobę nadrobił ok. 145 km, zaliczył lądowanie na przedostatnim punkcie kontrolnym na Kornplatz. Niedługo później czas jednak się zatrzymał i do TP12, czyli mety w Zell am See, dotrzeć się nie udało.

Zabrakło 88,1 km

. Michał mówił, że meta to jego główny cel, ale choć nie udało się go zrealizować, Polak ma ogromne powody do zadowolenia. To był zdecydowanie jego najlepszy występ w Red Bull X-Alps - imponował przygotowaniem fizycznym, dużo lepiej czuł się też w powietrzu. Jeśli wystartuje za dwa lata - meta musi już być jego. Trzymamy kciuki!