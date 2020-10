Michał Gierlach ponownie wystartuje w Red Bull X-Alps!

To właśnie on otrzyma kolejną szansę, aby rywalizując w formule hike&fly (wspinaj się i leć), przebyć mierzącą ponad 1000 km trasę przez Alpy - dotrzeć do Monako pieszo lub na paralotni. Michał, który w 2017 roku zadebiutował w rozgrywanych co dwa lata zawodach, ponownie będzie musiał wystawić swoje ciało i umysł na nieprawdopodobny test wytrzymałości, nierzadko pokonując ponad 100 km dziennie w najwyższych górach Europy, wykazując się umiejętnościami i błyskotliwą taktyką, a także mierząc się z bólem, kontuzjami, zmęczeniem i presją możliwej eliminacji. Warto wspomnieć, że na liście jest też Polka z nowozelandzkim paszportem –

Zobacz, czym jest Red Bull X-Alps: