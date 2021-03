Nowa trasa Red Bull X-Alps bez Monako!

Organizator Red Bull X-Alps Ulrich Grill podkreśla, że inspiracją do stworzenia nowej trasy było zrobienie czegoś zupełnie innego na 10. edycję i nie było to związane z obowiązującymi obostrzeniami. „To wyjątkowa trasa” – powiedział. „To będzie prawdziwa przygoda, taka o której zawodnicy i fani będą mówili przez kolejne lata. To następna ewolucja Red Bull X-Alps”.

Uczestnicy przebiegną przez miasto w kierunku szczytu Gaisberg (1288 m n.p.m.). Z pierwszego punktu zwrotnego wystartują w kierunku górskiego kurortu Wagrain – Kleinarl położonego 58 km dalej na południe. To także lokalizacja jednodniowego prologu. Potem zawodnicy po praz pierwszy skierują się w stronę alpejskiego miasta Kitzbühel w Tyrolu. Stamtąd już tylko 35 km będzie ich dzielić od leżącego na północ stamtąd 4. punktu zwrotnego, malowniczego Chiemgau – Achental w Niemczech na północy Alp. To około 115 km na południe od Zugspitze, w linii, którą zawodnicy poznali w 2017 roku – gdy ostatnio startował Michał. 5. punkt zwrotny leży po stronie austriackiej, już po raz czwarty w kurorcie Lermoos. „Szóstka” znajduje się na szczycie mierzącej 2502 m n.p.m. góry Säntis zlokalizowanej w Szwajcarii, na południe od Jeziora Bodeńskiego. Dalej trzeba będzie wziąć kurs na wyższe góry w Szwajcarii i 7. punkt zwrotny - Fiesch - Aletsch Arena, gdzie znajduje się najdłuższy lodowiec w Europie. Potem oczom pilotów ukaże się Dolina Rodanu – podniebna autostrada oferująca doskonałe warunki do długich przelotów, ale tylko wtedy gdy pogoda jest tam odpowiednia. Jeśli ta nie zapewni paralotniarzom szybkiego transportu do Francji, czeka ich długa wędrówka.

