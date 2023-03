Znamy trasę Red Bull X-Alps 2023 - na 20. rocznicę transalpejskiego klasyku

Trasa ma podobną długość, co przed dwoma laty. Będzie to pętla w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zawierająca 15 punktów kontrolnych do zaliczenia. Po starcie uczestnicy będą musieli wbiec na startowisko

, skąd można odlecieć w kierunku Wagrain-Kleinarl. Z Austrii ruszą w stronę Niemiec i Chiemgau Achental. Dalej na zachód przez Lermoos, Piz Buin, Fiesch i najdłuższy w Europie lodowiec Aletsch. Potem wylądują we Frutigen, skąd muszą wbiec na szczyt Niesen (2362 m n.p.m.). Tam zaczyna się terytorium króla Red Bull X-Alps, wielokrotnego zwycięzcy, Szwajcara Chrigela Maurera. Następnie trzeba będzie pokonać Alpy Berneńskie by dotrzeć do

. Przystanek po obleceniu, lub obejściu najwyższej góry w Europie wypadnie na Col du Petit Saint-Bernard, gdzie trzeba będzie zrobić selfie i wysłać je do sędziów. Dalej 440 kilometrowa przeprawa na wschód przez północne Włochy obejmująca trzy górskie punkty kontrolne - Dufourspitze (cylinder do zaliczenia), Cima Tosa (z lądowaniem przy Refugio de Brentei) i Tre Cime. Ten ostatni to pierwsze od 10 lat na trasie wyścigu przejście via ferratą na wspomniany Paternkofel - wzdłuż tunelów z czasu I Wojny Światowej. Kolejny punkt jest tylko 8 km dalej. A z niego trzeba się dostać na ostatni – Schmittenhöhe w Austrii. Ci, którzy zdołają dotrzeć do mety przed zakończeniem wyścigu - które następuje po określonym czasie od pokonania trasy przez zwycięzcę lub zwyciężczynię – będą mogli wylądować na specjalnej platformie, unoszącej się na wodach jeziora w Zell am See.