Michal Gierlach ukończył Red Bull X-Alps 2023, wygrał Chrigel Maurer

„To świetne uczucie być tutaj ma mecie i ukończyć wyścig” – mówił jeszcze na platformie, w rozmowie z reporterem wyścigu Tarquinem Cooperem, 37-letni polski paralotniarz, który ukończył zawody nazywane najtrudniejszym rajdem przygodowym na świecie. Trasę wyznaczoną przez Alpy trzeba w nim pokonać wyłącznie pieszo lub na paralotni. „Najlepszy moment wyścigu to przelot w okolicach Chamonix. Tego dnia pokonałem ponad 200 km. Naszym celem na ten rok było dotarcie do mety i teraz tu jesteśmy – to jest najważniejsze. Może następnym razem przyjdzie czas na poprawę zajętego miejsca. W porównaniu do ostatniej edycji bardzo dużo lataliśmy. Przeszliśmy może jedną trzecią tego, co wtedy dlatego nie jestem szczególnie zmęczony. Wczoraj myślałem o tym, kiedy będę mógł przejechać się na rowerze. (śmiech)” – żartował. Po wyścigu, w mediach społecznościowych podziękował też fanom, którzy śledzili jego zmagania.

Ten rok był wyjątkowo dobry pod względem pogody do latania. „Orzeł”, bo tak nazywają Chrigela Maurera pobił swój rekord z 2013 roku, gdy na metę dotarł w 7 dni bez 20 minut. Jednak wtedy trasa mierzona w linii prostej miała 200 km mniej. Realnie Maurer przebył wtedy 2288 km. W tym roku pętla wyznaczona wokół Alp mierzyła po prostej aż 1223 km. Przy tym w rzeczywistości Szwajcar pokonał 1931 km w powietrzu, a „zaledwie” 189 km na nogach – prawie 100 km mniej niż w swojej wcześniejszej rekordowej edycji. Nie przeszkodziła mu wywołująca kaszel infekcja, z którą zmagał się pod koniec. Nie przeszkadzali też rywale, którzy wywierali presję, a nawet wyprzedzali go. Za każdym razem zręcznie ich ogrywał dzięki niezwykłemu timingowi – na przykład gdy przedostatniego dnia pokonał pieszo 1500 metrów przewyższenia, docierając do górskiego schroniska tuż przed obowiązkowym odpoczynkiem (od 23:00), dzięki czemu ustawił się w idealnej pozycji startowej na kolejny dzień.

