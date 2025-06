Red Bull X-Alps: Jeden z ostatnich, jak zwycięzca!

Gdy zegar najtrudniejszego wyścigu przygodowego na świecie odliczał czas do zamknięcia mety – 11:30 w piątek 27 czerwca – na trasie pozostał tylko jeden sportowiec. Holendersko-amerykański paralotniarz Sebrand Warren (NED), pomimo burz z gradem przetaczających się przez Alpy, podjął heroiczny wysiłek, aby dotrzeć do Zell am See, by ukończyć

Nie mogę tego pojąć. To taki nieoczekiwany moment! Nie sądziłem, że tu będę. To naprawdę niesamowite

Sebrand Warren ląduje na Red Bull X Alps w Zell am See

. Ten rozpoczął się prawie dwa tygodnie wcześniej. Na starcie stanęło 33 sportowców z całego świata, którzy wyruszyli z Kitzbühel - Kirchberg w Austrii. Ich cel – przejść lub przelecieć na paralotniach 1 283 km w linii prostej, trasę przez i wokół Alp, zaliczając po drodze 16 punktów zwrotnych i kilka odcinków wspinaczkowych, aż do mety w Zell am See.

Zaczęło się szybko – od podbiegu na Hahnenkamm, pod najsłynniejszą zjazdową trasę narciarską na świecie. Jako pierwszy na szczyt wspiął się Aaron Durogati (ITA1), udowadniając, że jeśli chodzi o prędkość w górach, nie ma sobie równych. Potem wielokrotnie to potwierdzał – także w powietrzu – by odnieść niesamowity sukces. Ale o tym później.

W pierwszym etapie sportowcy po raz pierwszy przekroczyli Alpy, docierając do włoskiego Sexten. Podczas gdy Aaron na początku był liderem, debiutant Christian Schugg (GER4) zaskoczył wielu imponującym atakiem. Dzień zakończył się nieoczekiwanie w punkcie zwrotnym 3, Toblinger Knoten, gdzie burze i błyskawice wymusiły zamknięcie via ferraty, dzieląc stawkę i pozostawiając niektórych sportowców na lodzie.

Potem liderzy zmieniali się. Do piątego dnia przewagę zdołał zbudować sobie debiutujący Lars Meerstetter (SUI4). Liderzy utrzymywali niesamowite tempo, nawet pomimo trudności, przez które w połowie wyścigu Celine Lorenz (GER2) musiała lądować w niedostępnej, górskiej dolinie, i które zmusiły trzech innych zawodników do wycofania się.

Dyrektor wyścigu Ferdinand Vogel powiedział: "Ta edycja była jedną z najtrudniejszych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Trasa była dłuższa, miała więcej odcinków górskich i po raz pierwszy od wielu lat poprowadziła w głąb Francji. Przede wszystkim był to najbardziej wyrównany wyścig w historii, w którym czterech zawodników do samego końca walczyło o podium. Jestem pod ogromnym wrażeniem ich siły i umiejętności taktycznych. Moje gratulacje kieruję do Aarona Durogatiego za wspaniałą kampanię i inspirujący wyścig – a także do wszystkich sportowców, którzy wykazali się wielką wytrzymałością, umiejętnościami pilotażu i podejmowaniem dobrych decyzji w trudnych sytuacjach”.

