Start najtrudniejszego na świecie wyścigu przygodowego coraz bliżej

Przygotowania są prawie zakończone. Za kilka tygodni wyczerpujący trening fizyczny dobiegnie końca, a 34 sportowców już 12 czerwca stanie na linii startu prologu Red Bull X-Alps. Prolog to szybka i zacięta, jednodniowa rywalizacja, która zapowiada to, co wydarzy się podczas najtrudniejszego wyścigu przygodowego na świecie. Dla zawodników to szansa na udowodnienie swoich umiejętności i zdobycie strategicznej przewagi, którą mogą wykorzystać w głównym wyścigu. Z kolei dla publiczności to okazja, aby zobaczyć najlepszych sportowców z bliska i w akcji, gdy ścigają się pieszo i na paralotniach. Trasa prologu mierzy 37 km i wiedzie wokół ośmiu punktów zwrotnych w górach otaczających Kirchberg i Kitzbühel w Austrii.