Red Bull X-Alps 2027: 15 lipca rusza rejestracja

Są wyścigi, w których liczy się szybkość i takie, gdzie decyduje wytrzymałość. Za to, co dwa lata jest Red Bull X-Alps — wydarzenie, które testuje Cię pod każdym względem. Tutaj najważniejsze są wytrenowane ciało, analityczny umysł oraz doświadczenie przelotowe i górskie. Nie bez znaczenia pozostają odwaga i umiejętność błyskawicznego podejmowania decyzji na wagę sukcesu lub porażki.
Już 15 lipca 2026 startuje rejestracja do Red Bull X-Alps 2027. Wysłanie zgłoszenia to dla najlepszych zawodników z całego świata, specjalizujących się w formule hike-and-fly (wspinaj się i leć), pierwszy krok w stronę jednego z najbardziej wymagających wyzwań w sporcie przygodowym.
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Red Bull X-Alps 2025 – Battle of Legends
Zajrzyj za kulisy i dowiedz się, jak naprawdę wygląda rywalizacja w Red Bull X-Alps.
Czym jest Red Bull X-Alps?
Red Bull X-Alps jest nazywany najtrudniejszym wyścigiem przygodowym świata. Zawodnicy przemierzają Alpy na piechotę i na paralotni, walcząc nie tylko z dystansem i przewyższeniami, ale także z pogodą, zmęczeniem i presją każdej kolejnej decyzji. Format kilkunastodniowej rywalizacji na trasie liczącej nawet 2000 km (z obowiązkowymi przerwami na nocny odpoczynek i specjalnymi przepustkami, dzięki którym można z niego zrezygnować) to test charakteru, umiejętności i odporności psychicznej. Każdy dzień może zmienić wszystko. Wzbicie się w powietrze w dobrych warunkach może dać przewagę, a w nieodpowiednich kosztować cenne godziny. Na ziemi każdy krok przybliża do celu, ale jeśli stawiasz ich za dużo, boleśnie przypominają, że to nie jest spacer po parku.
W edycji 2027 na starcie stanie 35 zawodników. Wśród nich znajdą się także pierwsi w historii zwycięzcy majowych zawodów Red Bull X-Alps Challenger — zdobywcy dzikich kart, Romy Sweda i Aaron Mathis ze Szwajcarii, którzy wywalczyli bezpośredni awans do głównego wyścigu.
Kiedy rusza rejestracja do Red Bull X-Alps 2027?
Rejestracja otwiera się 15 lipca 2026 i potrwa do 31 sierpnia 2026.
Po zamknięciu zgłoszeń organizatorzy przeanalizują wszystkie aplikacje i wybiorą sportowców, którzy mają doświadczenie, umiejętności i mentalność potrzebne do zmierzenia się z legendą Red Bull X-Alps. Tu nie wystarczy marzyć. Trzeba udowodnić, że potrafi się działać pod presją, latać mądrze, poruszać szybko i zachować zimną krew wtedy, gdy organizm się gotuje.
Najważniejsze daty Red Bull X-Alps 2027
- 15 lipca 2026 – otwarcie rejestracji
- 31 sierpnia 2026 – zamknięcie rejestracji
- 14 października 2026 – ogłoszenie listy zawodników
- 17 marca 2027 – prezentacja trasy
- 13–25 czerwca 2027 – Red Bull X-Alps 2027
Droga do startu zaczyna się teraz. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na www.redbullxalps.com
Do czerwca 2027 emocje będą tylko rosły. Najpierw zgłoszenia. Potem wybór 35 zawodników. Następnie ogłoszenie trasy, która wskaże punkty zwrotne i miejsca, gdzie można spodziewać się wielkich ucieczek i zaciętych pościgów — momentów, które przechodzą do historii Red Bull X-Alps. A kiedy wreszcie padnie sygnał startu, Alpy znów staną się areną jednej z najbardziej brutalnych i fascynujących rywalizacji w świecie sportu. Przez niemal dwa tygodnie zawodnicy będą iść, wspinać się, lecieć i walczyć z własnymi słabościami — metr po metrze, dzień po dniu.