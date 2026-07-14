Red Bull X-Alps 2027: 15 lipca rusza rejestracja

Są wyścigi, w których liczy się szybkość i takie, gdzie decyduje wytrzymałość. Za to, co dwa lata jest

— wydarzenie, które testuje Cię pod każdym względem. Tutaj najważniejsze są wytrenowane ciało, analityczny umysł oraz doświadczenie przelotowe i górskie. Nie bez znaczenia pozostają odwaga i umiejętność błyskawicznego podejmowania decyzji na wagę sukcesu lub porażki.