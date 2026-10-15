Michał Gierlach ponownie w Red Bull X-Alps!

Rozgrywany co dwa lata, najtrudniejszy wyścig przygodowy na świecie powróci w 2027 roku. Znamy już oficjalną listę startową! Z łączną liczbą 37 sportowców z 16 krajów, to największa obsada w historii tego wydarzenia - częściowo dzięki aż siedmiu kobietom na liście. Wśród nich weteran zawodów hike&fly, reprezentant Polski w paralotniarstwie, czterokrotny mistrz kraju -

W Red Bull X-Alps po raz pierwszy pojawi się osobna klasyfikacja kobiet. Wśród nich jedyną weteranką jest Celine Lorenz (GER2). Pozostałe sześć to debiutantki. Romy Sweda (SUI7) to jedna z najsprawniejszych zawodniczek hike-and-fly, która zdobyła dziką kartę po zwycięstwie w Red Bull X-Alps Challenger 2026. Zmierzy się z Elisą Deutschmann (GER4), która także ostatnio odnosi sukcesy. Obie wcześniej wspierały ośmiokrotnego mistrza Chrigela Maurera (SUI2). W składzie jest także Solène Rombourg (FRA6), podróżniczka, która przemierzała najdziksze regiony Andów i Patagonii.

W Red Bull X-Alps po raz pierwszy pojawi się osobna klasyfikacja kobiet. Wśród nich jedyną weteranką jest Celine Lorenz (GER2). Pozostałe sześć to debiutantki. Romy Sweda (SUI7) to jedna z najsprawniejszych zawodniczek hike-and-fly, która zdobyła dziką kartę po zwycięstwie w Red Bull X-Alps Challenger 2026. Zmierzy się z Elisą Deutschmann (GER4), która także ostatnio odnosi sukcesy. Obie wcześniej wspierały ośmiokrotnego mistrza Chrigela Maurera (SUI2). W składzie jest także Solène Rombourg (FRA6), podróżniczka, która przemierzała najdziksze regiony Andów i Patagonii.

W Red Bull X-Alps po raz pierwszy pojawi się osobna klasyfikacja kobiet. Wśród nich jedyną weteranką jest Celine Lorenz (GER2). Pozostałe sześć to debiutantki. Romy Sweda (SUI7) to jedna z najsprawniejszych zawodniczek hike-and-fly, która zdobyła dziką kartę po zwycięstwie w Red Bull X-Alps Challenger 2026. Zmierzy się z Elisą Deutschmann (GER4), która także ostatnio odnosi sukcesy. Obie wcześniej wspierały ośmiokrotnego mistrza Chrigela Maurera (SUI2). W składzie jest także Solène Rombourg (FRA6), podróżniczka, która przemierzała najdziksze regiony Andów i Patagonii.