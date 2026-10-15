Michał Gierlach ponownie w Red Bull X-Alps!

Rozgrywany co dwa lata, najtrudniejszy wyścig przygodowy na świecie powróci w 2027 roku. Znamy już oficjalną listę startową! Z łączną liczbą 37 sportowców z 16 krajów, to największa obsada w historii tego wydarzenia - częściowo dzięki aż siedmiu kobietom na liście. Wśród nich weteran zawodów hike&fly, reprezentant Polski w paralotniarstwie, czterokrotny mistrz kraju - Michał Gierlach (POL).
7 kobiet
W Red Bull X-Alps po raz pierwszy pojawi się osobna klasyfikacja kobiet. Wśród nich jedyną weteranką jest Celine Lorenz (GER2). Pozostałe sześć to debiutantki. Romy Sweda (SUI7) to jedna z najsprawniejszych zawodniczek hike-and-fly, która zdobyła dziką kartę po zwycięstwie w Red Bull X-Alps Challenger 2026. Zmierzy się z Elisą Deutschmann (GER4), która także ostatnio odnosi sukcesy. Obie wcześniej wspierały ośmiokrotnego mistrza Chrigela Maurera (SUI2). W składzie jest także Solène Rombourg (FRA6), podróżniczka, która przemierzała najdziksze regiony Andów i Patagonii.
Red Bull X-Alps to legendarny wyścig, wielka przygoda i wyjątkowa okazja, by rzucić sobie wyzwanie
16 debiutantów i 19 weteranów
W sumie jest 16 debiutantów, z których wielu to młodzi, głodni sukcesu sportowcy, gotowi zmierzyć się z legendami wyścigu. Wśród nich jest 20-letni Aaron Matthis (SUI6), który zdobył dziką kartę po dobrym występie podczas Red Bull X-Alps Challenger 2026. Kolejnym zawodnikiem, który pokazał, że ma potencjał, jest Lucas Bonin (FRA4), francuski mistrz hike-and-fly. Niewiele zabrakło mu do podium w challengerze Red Bull X-Alps i jest typem sportowca, który może zagrozić weteranom. A wśród nich jest Polak. To będzie czwarta edycja Michała Gierlacha. Zadebiutował w 2017 roku. Po raz kolejny do składu uczestników został wybrany w edycji 2021. W 2023 po raz pierwszy dotarł do mety i lądował na platformie na jeziorze w Zell am See. W kolejnej edycji pauzował, a w najbliższej znów będzie miał szansę walczyć o zwycięstwo.
Tak jak debiutanci, Michał będzie musiał stawić czoła między innymi Chrigelowi Maurerowi (SUI2). Szwajcar wraca na swoją dziesiątą edycję. Będzie chciał odzyskać koronę, którą dzierżył przez 15 lat! Pozbawił go jej Aaron Durogat (ITA1), który wygrał w spektakularnym stylu w 2025 roku. Kto zwycięży tym razem? Może inny szwajcarski tytan - Lars Meerstetter, który był drugi w 2025 roku i teraz ma numer SUI1? A może Simon Oberrauner (AUT1), który był trzeci w 2021 i 2025 roku oraz czterokrotny weteran Patrick von Känel (SUI3)? Jedno jest pewne:
„To jedna z najbardziej ekscytujących list startowych w historii Red Bull X-Alps” – mówi organizator Ulrich Grill. „Mamy więcej sportowców niż kiedykolwiek wcześniej, bo poziom jest teraz niewiarygodnie wysoki. To także bardzo ekscytujące, że bierze udział tyle kobiet – to doda wyścigowi nowego wymiaru. Ogólnie rzecz biorąc, świetnie widzieć tylu debiutantów, z których wielu może walczyć o podium.”
Skład Red Bull X-Alps 2027:
- Juan Cruz Cabezas (ARG) - Debiutant
- Simon Oberrauner (AUT1) - Weteran
- Samuel Tanner (AUT2) - Weteran
- Pauline Müller (AUT3) - Debiutantka
- Andreas Viehböck (AUT4) - Debiutant
- Tom de Dorlodot (BEL) - Weteran
- Gabriel Jansen Rabello (BRA) - Weteran
- Patrick Harvey-Collard (CAN) - Weteran
- David Chen (CHN) - Debiutant
- Ondrej Prochazka (CZE) - Weteran
- Mattin Iñiguez (ESP) - Weteran
- Tanguy Renaud-Goud (FRA1) - Weteran
- Mael Baguet (FRA2) - Debiutant
- Charles de Beaufort (FRA3) - Debiutant
- Lucas Bonin (FRA4) - Debiutant
- Arthur Moindrot (FRA5) - Debiutant
- Solène Rombourg (FRA6) - Debiutantka
- Markus Anders (GER1) - Weteran
- Celine Lorenz (GER2) - Weteranka
- Christian Schugg (GER3) - Weteran
- Elisa Deutschmann (GER4) - Debiutantka
- Aaron Durogati (ITA1) - Mistrz
- Davide Sassudelli (ITA2) - Weteran
- Andrea Conci (ITA3) - Debiutant
- Silvia Galli (ITA4) - Debiutantka
- Sebrand Warren (NED) - Weteran
- Michal Gierlach (POL) - Weteran
- Lars Meerstetter (SUI1) - Weteran
- Christian Maurer (SUI2) - Weteran
- Patrick von Känel (SUI3) - Weteran
- Nicola Heiniger (SUI4) - Weteran
- Noé Court (SUI5) - Debiutant
- Aaron Mathis (SUI6) - Debiutant
- Romy Sweda (SUI7) - Debiutantka
- Stephanie Westerhuis (SUI8) - Debiutantka
- Daniel Rosinksy (SVK) - Debiutant
- Jared Scheid (USA) - Weteran
Więcej na: www.redbullxalps.com