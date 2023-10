6 najbardziej niesamowitych momentów z Red Bull X-Alps 2023

rozpoczął się 11 czerwca. 32 zawodników (w tym 4 kobiety) wyruszyło w mierzącą w linii prostej 1223 km trasę przez Alpy. Po drodze musieli zaliczyć 15 punktów zwrotnych na terenie pięciu krajów. Zawody rozpoczęły się prologiem w austriackim Kitzbühel - Kirchberg. W szaleńczym sprincie finiszowało pięciu zawodników, którzy przekroczyli linię mety w odstępach zaledwie kilku sekund. Od tego momentu wszystko było jeszcze bardziej ekscytujące. Bito rekord za rekordem, w tym ten na największą w historii liczbę sportowców lądujących na mecie - w tym roku na wodach jeziora w Zell am See.

"W trakcie 20 lat istnienia Red Bull X-Alps nigdy nie mieliśmy zawodniczki, która choćby zbliżyła się do ukończenia wyścigu" - komentował współtwórca imprezy Ulrich Grill w dziewiątym dniu tegorocznej edycji, gdy wszystkie oczy zwróciły się na Elisabeth Egger. 28-letnia Austriaczka walczyła z burzami i trudnymi warunkami do latania, aby ostatecznie zostać pierwszą w historii kobietą, która ukończyła transalpejski klasyk.

