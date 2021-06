Red Bull X-Alps jak gra w szachy - liczy się taktyka i wykorzystanie szans

(co już samo w sobie jest imponujące!), obmyślając taktykę i wykorzystując swoje umiejętności, potrafią tak to wszystko złożyć w jedną całość, żeby dotrzeć do mety przed rywalami. Żeby było jasne, lądowanie na mecie nie udaje się wszystkim. Zanim powiemy dlaczego, wyjaśnijmy kilka spraw:

Kiedy tak się leci, to jednocześnie się opada – traci wysokość. Szybkość tego opadania określa się jako „doskonałość” (ang. glide ratio). Dziś dobry pilot, na jednym ze skrzydeł jakich używa się, a nawet specjalnie projektuje do Red Bull X-Alps, jest w stanie uzyskać doskonałość na poziomie 10:1. Oznacza to, że aby pokonać 1 km w powietrzu, kiedy akurat nie przelatuje przez komin termiczny, ani nie korzysta z tzw. prądów zboczowych (wiatru odbijającego się od zbocza góry), musi stracić 100 metrów wysokości.

