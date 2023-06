Wszystko o Red Bull X-Alps 2023

Wszystko zacznie się od jednodniowego prologu 8 czerwca. Właściwy wyścig wystartuje 11 czerwca - wyjątkowo nie w Salzburgu, a w Kitzbühel – Kirchberg.

to prowadząca przez Alpy pętla. Mija najwyższe szczyty Niemiec, Szwajcarii, Francji i Włoch. Meta zlokalizowana będzie nie w Monako, a w Zell am See. Na pokonanie 1223 km (mierzonych w linii prostej) pieszo lub na paralotni, zawodnicy będą mieli 12 dni. Nowością jest via ferrata do pokonania w rejonie Tre Cime di Lavaredo. Ma ona podkreślić charakter Red Bull X-Alps jako rajdu przygodowego obejmującego także wspinaczkę i chodzenie po górach, a nie jedynie latanie na paralotni i bieganie dolinami. Kiedy taki element pojawiał się we wcześniejszych edycjach zdarzało się, że zawodnicy pokonywali go w nocy, albo byli zaskakiwani w podobnych miejscach przez śnieżyce. Statystyki z poprzednich lat mówią również, że średnio dziennie każdy z uczestników pokonał pieszo 3000 metrów przewyższenia. W przybliżeniu połowę całego czasu spędzał na marszu, spalając na dobę 6000 kcal – równowartość siedmiu dużych pizz. Możemy być pewni, ze pod tym względem łatwiej nie będzie.