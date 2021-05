Zostały trzy tygodnie do startu najtrudniejszego rajdu przygodowego świata

W jednym miejscu będzie można znaleźć aktualizowane co 15 minut informacje, posty z social mediów, zdjęcia i video. Będzie też można sprawdzić, czy ulubiony zawodnik właśnie idzie, czy leci, poznać jego dystans do mety, a nawet wybrać widok z pokładu – komputerową symulację opartą na wizualizacji terenu, dzięki której poczujemy się jakbyśmy byli w powietrzu, w sercu

Na miesiąc przed startem zawodnicy zaczęli zjeżdżać się w Alpy, gdzie czynią ostatnie przygotowania do wyścigu. Co mieli wytrenować, już wytrenowali. Teraz czas na sprawdzanie mniej znanych sobie punktów na trasie, organizowanie logistyki, dogrywanie szczegółów z supportem i dbanie o to, by nie ulec kontuzji, która może zniweczyć miesiące przygotowań – bo to właśnie sporo ponad pół roku temu poznaliśmy listę startową. I to niestety spotkało Kingę Masztalerz, która nabawiła się złamania zmęczeniowego jednej z kości stopy. „Mam złamane serce i jestem ekstremalnie zawiedziona” – mówiła zawodniczka z Nowej Zelandii. „Byłam lepiej przygotowana niż poprzednio i czułam się bardzo silna. Ale teraz nie mogę zrobić nic więcej, niż pozwolić leczyć się tej kontuzji”. Kinga prawdopodobnie będzie jednak pojawiać się podczas transmisji z Red Bull X-Alps, towarzysząc komentatorowi wyścigu Tarquinowi Cooperowi w roli eksperta.