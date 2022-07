Red Bull X-Alps 2023 – zgłoszenia potrwają do końca sierpnia

Rozgrywany co dwa lata, odbywający się w formule hike&fly, wyścig Red Bull X-Alps w 2023 roku będzie miał swoją 11. edycję. Najlepsi i najbardziej wytrzymali paralotniarze już nie mogą się doczekać, aby po raz kolejny wyruszyć na trasę z Salzburga do Monako. Przemierzając ją pieszo lub na paralotni na pewno przeżyją mnóstwo przygód. Wszyscy sportowcy, którzy chcieliby sprostać temu wyzwaniu, muszą przesłać swoje zgłoszenia do 31 sierpnia 2022 -

Data startu przyszłorocznego wyścigu została już potwierdzona. Podczas gdy prolog odbędzie się 15 czerwca 2022, właściwa rywalizacja ruszy w niedzielę 18 czerwca, a zakończy w piątek 30 – po niemal dwóch tygodniach od startu. 11. edycja odbędzie się po 20 latach od pierwszej, kiedy to pojawił się fenomen formuły „wspinaj się i leć”. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy ogłosić datę startu zawodów w 2023 roku i rozpocząć nabór uczestników” – powiedział współtwórca Red Bull X-Alps Ulrich Grill. „Czerwiec jest idealny dla tych zawodów. Fakt, że dzień jest wtedy długi to ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo. Pomaga pokonywać większy dystans w powietrzu, czy podczas wspinaczki w górach”.

This is Red Bull X-Alps