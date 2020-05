Polak wygrywa ostatni turniej Red Bull Xel’Naga Finest!

Rekordowa liczba uczestników

Doskonała forma polskiego Terrana

już w ćwierćfinale. Miałem przyjemność oglądać i komentować starcie tych wspaniałych zawodników. Pierwsza mapa (Eternal Empire) pokazała spokój Francuza i kilka niedużych, acz istotnych błędów Piotra. Niecałe 17 minut i było 1-0. Na drugiej mapie (Ever Dream) role się odwróciły i to Clem omyłkowo wszedł w zasięg czołgów souL’a. Nastąpiło szybkie wyrównanie 1-1. Kolejna mapa utwierdziła mnie w przekonaniu, że Piotra Walukiewicza można z powodzeniem wymieniać jako jednego z najlepszych Terran w Europie. Najpierw perfekcyjnie obronił presję Clementa, następnie z wypracowaną przewagą gładko sięgnął po zwycięstwo. W końcu ktoś ograł Clem’a!

Turniej zaczął się od kilku prostych zwycięstw polskich zawodników. Szybko jednak uwagę przykuł potencjalny pojedynek Polaka z Francuzem. Wielokrotny zwycięzca turnieju Clément ‘Clem’ Desplanches spotkał się z Piotrem Walukiewiczem już w ćwierćfinale. Miałem przyjemność oglądać i komentować starcie tych wspaniałych zawodników. Pierwsza mapa (Eternal Empire) pokazała spokój Francuza i kilka niedużych, acz istotnych błędów Piotra. Niecałe 17 minut i było 1-0. Na drugiej mapie (Ever Dream) role się odwróciły i to Clem omyłkowo wszedł w zasięg czołgów souL’a. Nastąpiło szybkie wyrównanie 1-1. Kolejna mapa utwierdziła mnie w przekonaniu, że Piotra Walukiewicza można z powodzeniem wymieniać jako jednego z najlepszych Terran w Europie. Najpierw perfekcyjnie obronił presję Clementa, następnie z wypracowaną przewagą gładko sięgnął po zwycięstwo. W końcu ktoś ograł Clem’a!

Turniej zaczął się od kilku prostych zwycięstw polskich zawodników. Szybko jednak uwagę przykuł potencjalny pojedynek Polaka z Francuzem. Wielokrotny zwycięzca turnieju Clément ‘Clem’ Desplanches spotkał się z Piotrem Walukiewiczem już w ćwierćfinale. Miałem przyjemność oglądać i komentować starcie tych wspaniałych zawodników. Pierwsza mapa (Eternal Empire) pokazała spokój Francuza i kilka niedużych, acz istotnych błędów Piotra. Niecałe 17 minut i było 1-0. Na drugiej mapie (Ever Dream) role się odwróciły i to Clem omyłkowo wszedł w zasięg czołgów souL’a. Nastąpiło szybkie wyrównanie 1-1. Kolejna mapa utwierdziła mnie w przekonaniu, że Piotra Walukiewicza można z powodzeniem wymieniać jako jednego z najlepszych Terran w Europie. Najpierw perfekcyjnie obronił presję Clementa, następnie z wypracowaną przewagą gładko sięgnął po zwycięstwo. W końcu ktoś ograł Clem’a!

Mikołaj ‘Elazer’ Ogonowski po raz trzeci w finale!

Polski finał