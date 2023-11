sprawią, że przykleisz się do ekranu tak samo mocno, jak do skały podczas wspinaczki bez asekuracji.

Dla większości dziewięciolatków wspinaczka oznacza co najwyżej wchodzenie po płocie sąsiada, by odzyskać wykopaną wcześniej piłkę do nogi. Ale nie dla

Giuliano Cameroni postrzega skały inaczej niż większość ludzi. Dla niego granitowa formacja to plac zabaw, łamigłówka. To dzieło sztuki. W tym odcinku możesz obserwować szwajcarskiego wspinacza przez sześć lat, odkrywając skały w jego rodzinnym regionie Ticino, wspinając się razem z nim na jedną z najtrudniejszych dróg - "Off the Wagon". Obiecujemy, że już nigdy nie spojrzysz na skałę w ten sam sposób.

Giuliano Cameroni postrzega skały inaczej niż większość ludzi. Dla niego granitowa formacja to plac zabaw, łamigłówka. To dzieło sztuki. W tym odcinku możesz obserwować szwajcarskiego wspinacza przez sześć lat, odkrywając skały w jego rodzinnym regionie Ticino, wspinając się razem z nim na jedną z najtrudniejszych dróg - "Off the Wagon". Obiecujemy, że już nigdy nie spojrzysz na skałę w ten sam sposób.

Giuliano Cameroni postrzega skały inaczej niż większość ludzi. Dla niego granitowa formacja to plac zabaw, łamigłówka. To dzieło sztuki. W tym odcinku możesz obserwować szwajcarskiego wspinacza przez sześć lat, odkrywając skały w jego rodzinnym regionie Ticino, wspinając się razem z nim na jedną z najtrudniejszych dróg - "Off the Wagon". Obiecujemy, że już nigdy nie spojrzysz na skałę w ten sam sposób.

To nie wszystko od Sharmy, jeśli chodzi o to, co możesz zobaczyć w Reel Rock. Dzięki niemu nigdy nie spojrzysz w ten sam sposób na Morze Egejskie - zwłaszcza po obejrzeniu jego wakacji spędzonych na próbie

American rock climber Chris Sharma takes his first ascent at El Bufador on the island of Mallorca, Spain.

The Dawn Wall Free climbers Tommy Caldwell and Kevin Jorgeson attempt to scale the 915m Dawn Wall of El Capitan, California.

Bosy Charles Albert to minimalista, który wspina się po głazach w Fontainebleau we Francji i mieszka w jaskini.