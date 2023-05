Red Bull Illume 2023 – nie przegap terminu zgłoszeń!

Dodatkowo stworzono

- Photos of Instagram i Reels of Instagram. To nieco inna ścieżka do konkursu dla fotografów i pasjonatów tworzących video. Reguły są tu nieco inne. Faza rejestracji prac jest krótsza i trwa tylko do 31 maja. Można dołączyć wykorzystując publiczny profil na Instagramie i otagowując pojedyncze zdjęcie lub reel -

@redbullillume

i

#rbi23submission

. Proces selekcji prac również jest inny. Oceni je społeczność podczas głosowania na stronie redbullillume.com w czerwcu 2023.